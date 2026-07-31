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गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे ने बंद किया 25 साल पुराना रास्ता, 20 गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित

दूरी बढ़ने से ग्रामीणों में रोष: उन्हें शहर या दूसरे गांव क्षेत्र में पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करके जानी पड़ेगी. हालांकि रेलवे पुल के नीचे नदी क्षेत्र में इस सड़क के निर्माण को लेकर ही सवाल खड़ा होता है जिसे लोक निर्माण विभाग ने बनाया था. पुल के बंद किए जाने के संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि रेलवे पुल के नीचे से आम रास्ता नहीं है. इस पुल के नीचे से वाहनों का आवागमन पुल की सुरक्षा के मद्देनज़र सही नहीं है.

सड़क बंद होने से क्षेत्र के करीब 20 गांवों के लोगों में नाराजगी है जिनका यह हर दिन का रास्ता था. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उन्हें आने-जाने में काफी परेशानी होगी.

गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर से लखनऊ मार्ग पर रोहिन नदी के ऊपर बने पुल के नीचे से करीब 25 वर्षों से गुजर रहे मार्ग को, रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से हमेशा के लिए बंद कर दिया. डोमिनगढ़ से डोहरिया बाजार जाने वाले इस वर्षों पुराने मार्ग को शुक्रवार सुबह रेलवे प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया.

सुरक्षा कारणों से बंद किया गया आवागमन: यह कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है. इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया गया था और आज इसके पूर्ण रूप से बंद करने की प्रक्रिया अपनाई गई. उन्होंने कहा कि रेल ब्रिज के बगल से फुटपाथ बनाया गया होता है जिस पर मेंटेनेंस के लिए रेलवे के कर्मचारी-अधिकारी जाते हैं, लेकिन लोग इस पर से साइकिल और मोटरसाइकिल जैसे वाहनों को भी गुजारते थे, जिसे बंद कर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए. पैदल आवागमन रेल ब्रिज के फुटपाथ से होता रहेगा.

अधिकारियों का ग्रामीणों ने किया विरोध: पुल के दोनों तरफ लोहे के गर्डर लगा दिए गए हैं जिससे कोई भी दोपहिया वाहन नहीं जा सकेगा. स्थानीय लोगों में रामचंद्र शाही, गोकुल कुमार, अमरेंद्र प्रताप, जनक यादव समेत दर्जन भर लोगों का कहना है कि शुक्रवार को रेलवे अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस के साथ रेलवे पुल संख्या 183 के पास पहुंचे. यहां पुल के नीचे से गुजर रही सड़क की पहले जेसीबी से खुदाई कराई गई और उसके बाद लोहे का बैरियर लगाकर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया. मार्ग बंद किए जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया.

पुलिस बल की मौजूदगी में लगाया गया बैरियर: विरोध बढ़ता देख रेलवे कर्मचारियों ने और पुलिस बल को बुला लिया. पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन लोगों में नाराजगी बनी हुई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग से डोहरिया बाजार, सिसई, जंगल कौड़िया होते हुए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर तक आवागमन आसान था. वहीं कलेसर जीरो प्वाइंट के रास्ते लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग का उपयोग करते थे.

लंबा चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीण: अब सड़क बंद होने से लोगों को लंबा चक्कर लगाकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा. जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होगी. ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से मार्ग बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने और आमजन की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. लेकिन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि रेलवे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाएगा, जिससे लोगों को कोई नुकसान न हो और न ही रेलवे के ऊपर कोई आरोप लगे.

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