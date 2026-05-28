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गोरखपुर: BRD मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 18 स्टूडेंट्स दोषी, हॉस्टल-क्लास से निलंबित

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: मेडिकल हो या कोई भी उच्च शैक्षणिक संस्थान, रैगिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ घटी एक घटना की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने यह पुष्ट कर दिया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग हुई है. इस मामले में कुल 18 छात्रों को रैगिंग का दोषी पाया गया है. इन्होंने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की थी. शिकायत पर एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपित और पीड़ित को बुलाकर पूछताछ की थी और दो रेजिडेंट छात्रों को नोटिस भी दिया. इस कार्रवाई में प्रथम वर्ष के पांच छात्रों पर भी कार्रवाई होनी है. वहीं इस मामले में एनएमसी और यूजीसी को मेडिकल कॉलेज के एक छात्र की ओर से शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया. रैगिंग कमेटी ने जांच के बाद 18 सीनियर छात्रों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सभी छात्र-छात्राओं को एक महीने के लिए हॉस्टल और कक्षाओं से निलंबित किया गया है. इसके अलावा प्रत्येक छात्र पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला मेडिकल प्रशासन के संज्ञान में तब आया जब पीड़ित छात्र ने नेशनल मेडिकल काउंसिल और यूजीसी को एक शिकायती पत्र भेजा. शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए कॉलेज के राजेंद्र हॉस्टल में लगातार चल रही रैगिंग की जांच की मांग की थी. जिसमें एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं.