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गोरखपुर: BRD मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 18 स्टूडेंट्स दोषी, हॉस्टल-क्लास से निलंबित

MBBS प्रथम वर्ष के छात्र ने की की थी शिकायत, एंटी रैगिंग कमेटी ने की थी जांच.

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 2:03 PM IST

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गोरखपुर: मेडिकल हो या कोई भी उच्च शैक्षणिक संस्थान, रैगिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ घटी एक घटना की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने यह पुष्ट कर दिया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग हुई है.

इस मामले में कुल 18 छात्रों को रैगिंग का दोषी पाया गया है. इन्होंने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की थी. शिकायत पर एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपित और पीड़ित को बुलाकर पूछताछ की थी और दो रेजिडेंट छात्रों को नोटिस भी दिया. इस कार्रवाई में प्रथम वर्ष के पांच छात्रों पर भी कार्रवाई होनी है. वहीं इस मामले में एनएमसी और यूजीसी को मेडिकल कॉलेज के एक छात्र की ओर से शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया.

रैगिंग कमेटी ने जांच के बाद 18 सीनियर छात्रों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सभी छात्र-छात्राओं को एक महीने के लिए हॉस्टल और कक्षाओं से निलंबित किया गया है. इसके अलावा प्रत्येक छात्र पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला मेडिकल प्रशासन के संज्ञान में तब आया जब पीड़ित छात्र ने नेशनल मेडिकल काउंसिल और यूजीसी को एक शिकायती पत्र भेजा. शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए कॉलेज के राजेंद्र हॉस्टल में लगातार चल रही रैगिंग की जांच की मांग की थी. जिसमें एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं.

यह मामला एक छात्र की शिकायत तक नहीं था. एक अन्य व्यक्ति ने कुछ साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को तत्काल कार्रवाई और जांच के निर्देश दिए थे. इसके बाद मंगलवार को एंटी रैगिंग कमेटी की पहली बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था. बुधवार को नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से फिर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मेल आया, तब प्रशासन हरकत में आया. फिर प्राचार्य की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई और पीड़ित प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ आरोपी छात्रों को भी बुलाया गया. इन सभी से पूछताछ हुई और उनके बयान भी दर्ज किए गए. जांच में आरोपों की पुष्टि हुई और इसे गंभीर मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया. यही नहीं, जिन छात्रों पर आरोप तय हुए, उनके अभिभावकों को भी कॉलेज बुलाकर उन्हें चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है.

इस संबंध में प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि परिसर में रैगिंग किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यह घटना कैसे हुई यह बड़ा सवाल बन गया है. हालांकि जांच के बाद जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. आगे से ऐसी घटना परिसर में न घटे, इसके लिए सख्त कदम उठाने की व्यवस्था बनाई जा रही है.

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DR RAMKUMAR JAISWAL
RAGGING IN BRD MEDICAL COLLEGE

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