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गोरखपुर: सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के खिलाफ गुस्सा, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने फूंका पुतला

प्रदर्शनकारियों ने साधा पप्पू यादव पर निशाना: देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. जिस पर खुद कई गंभीर मामले हों और बेल पर जेल से बाहर आकर राजनीति चमका रहा हो, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर इस तरह की अभद्रता नहीं कर सकता. इस प्रदर्शन का नेतृत्व हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश पदाधिकारी जितेंद्र वर्मा उर्फ पल्लू कर रहे थे. उन्होंने कहा कि यह संगठन हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास के नेतृत्व में खड़ा हुआ है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ और प्रभु श्री राम को अपमानित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष ने किया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूरा देश पप्पू यादव के इस कृत्य से नाराज है.

गोरखपुर: लोकसभा परिसर में बिहार से सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर और श्री राम की तस्वीर को लेकर किए गए प्रदर्शन का असर शनिवार को गोरखपुर में भी देखने को मिला. गोरखपुर में सनातनी विचारधारा के लोगों ने "हिंदू सुरक्षा सेवा संघ" के बैनर तले सांसद पप्पू यादव का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया.

संसदीय परिसर की घटना पर जताई आपत्ति: जहां कहीं भी सनातन का विरोध और सनातनियों का अपमान होगा उसको लेकर आवाज बुलंद की जाएगी. संसद के बाहर एक अपराधी सांसद, जिसकी बिहार के गुंडे के रूप में पहचान है और पूरा देश एक माफिया के रूप में उस गुंडे को जानता है, कल उस गुंडे ने भगवा चोला पहनकर हमारे सनातन धर्म को तथा हमारे संत समाज को अपमानित करने का काम किया है. निश्चित रूप से देश के एक-एक सनातनी का खून खौला है. यही नहीं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संतों का मजाक उड़ाया है और संतों का मजाक उड़ाकर पप्पू यादव ने राहुल गांधी के चमचे के रूप में सनातनियों का अपमान किया है, रामलला की तस्वीर को नीचे रखकर तथा अयोध्या के सांसद का पैर छूकर उसने यह दिखाने का प्रयास किया है कि अवधेश प्रसाद भगवान श्री राम से बड़े हैं.

विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान: इससे बड़ा अपमान हमारे धर्म का नहीं हो सकता. निश्चित रूप से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ गोरखपुर महानगर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी परम पूज्य राजू दास जी महाराज के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस माफिया का पुतला फूँककर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बंगाल में सनातनियों पर अत्याचार किया और पिछले चुनाव में उसका अंत हो गया, मैं इन सनातन विरोधी ताकत के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं. तुम अगर चुनाव जीतकर जाते हो तो क्या सनातनी तुम्हें वोट नहीं देता?

सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग: अगर असल में माई के लाल हो तो बिना सनातनियों के वोट से चुनाव जीतकर दिखा दो, फिर मैं कहूंगा कि तुम सनातन का अपमान करने वाले नहीं हो. जिस थाली में तुम खाते हो, जिस सनातनी के वोट से तुम जीतते हो, आज उसी सनातन का अपमान करने का काम तुम कर रहे हो. पप्पू यादव सामूहिक रूप से संसद के बाहर घुटनों पर चलकर देश के एक-एक सनातनी से जब तक क्षमा नहीं मांगेगा, मुझे लगता है कि उसका राम-नाम सत्य भगवान राम खुद कर देंगे.

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