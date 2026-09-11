गोरखपुर में हादसे के बाद एम्स का 3 नंबर गेट खोलने को लेकर आंदोलन, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन
प्रताप वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 2:28 PM IST
गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गेट नंबर- 3 को खोलने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रताप वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया. डीएम की गैर मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा. राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि एम्स प्रबंधन से समन्वय स्थापित करके इस समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाए. जिससे गंभीर हालत के मरीज आसानी से इमरजेंसी तक पहुंच सकें.
प्रताप वाहिनी के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राघवेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि जनहित में एम्स गेट नंबर 3 को खोलने की मांग की जा रही है. एम्स की निदेशक डॉ. विभा दत्ता को ई-मेल भेज कर गेट खोलने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु अभी तक गेट खोलने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई. एम्स में प्रवेश का एक मात्र गेट नंबर- 2 खोला गया है जो गोरखपुर- कसया राजमार्ग के एयरपोर्ट जैसे वीआईपी मार्ग पर स्थित है.
एक नंबर VIP गेट होने की वजह से हमेशा बंद रहता है. कूड़ाघाट पेट्रोल पंप के सामने स्थित गेट नंबर- 3 शुरुआत में खोला गया, लेकिन फिलवक्त लंबे समय से बंद है. जिसके कारण गोरखपुर-देवरिया-कुशीनगर -बलिया-बिहार मार्ग से आवागमन करने वाले मरीजों और तीमारदारों को एम्स में प्रवेश करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. राघवेंद्र ने कहा पिछले 10 अगस्त को कूड़ाघाट आवास विकास कॉलोनी निवासी भारतीय नौसेना के सेवानिवृत जवान राम आधार पासवान की इमरजेंसी में लेट पहुंचने की वजह से मौत हो गई थी. इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं.
राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कूड़ाघाट, सिंघड़िया, रानीडिहा, मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, झंगहा, चौरी चौरा, देवरिया, सलेमपुर, भटनी के साथ बलिया और विहार के सीवान इत्यादि जगहों से आने वाले मरीजों को अनावश्यक रूप से एक किलोमीटर की दूरी तय करना और जाम की समस्या को झेलना पड़ता है. गोरखपुर एयरपोर्ट मार्ग स्थित गेट नंबर- 2 भीड़ एवं वाहनों के भारी आवागमन के चलते एक बड़ा जाम प्वाइंट बन गया है. जिससे ओपीडी, आईपीडी एवं ट्रामा एमरजेंसी सेंटर आने जाने वाले मरीजों को जाम की मारामारी से जूझना पड़ता है.
राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि गेट नंबर 3 खुल जाने से आपात स्थिति में आने वाले मरीजों की जान बच सकती है. अगर अतिशीघ्र गेट नंबर- 3 को शीघ्र नहीं खोला जाएगा तो जनांदोलन किया जाएगा. धरना प्रदर्शन और मांग को मनोज शुक्ला मतोष, नवीन सिंह, राजू सिंह, शत्रुघ्न मिश्रा, दीपक मिश्रा, बलिराम यादव, सिंटू सिंह, महेंद्र कुमार, राममिलन प्रजापति, अर्जुन यादव, सूरज जयसवाल, भोला जयसवाल, सुधीर श्रीवास्तव, पिंटू गुप्ता, कृष्णमुरारी समेत बड़ी संख्यों में लोगों ने समर्थन भी दिया है.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सांसद चंद्रशेखर बोले- स्पेन नाम से स्थितियां नहीं बदलतीं, सीएम योगी से सवाल- यूपी से माफिया गायब तो दिनदहाड़े हत्याएं कैसे?
यह भी पढ़ें : AIIMS गोरखपुर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने किया ज्वाइन; सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं होंगी शुरू