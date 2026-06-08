ETV Bharat / state

गोरखपुर: 2 साल बाद मां की गोद में लौटा बच्चा; इलाज के बहाने जीजा ने गायब किया था साले का बेटा, लावारिस बताकर बेचा

गोरखपुर के पीपीगंज में पुलिस ने 2 साल पहले लापता हुए नवजात बच्चे को सकुशल बरामद कर माता-पिता को सौंप दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 साल बाद बच्चे को ढूंढ निकाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र से लापता हुए एक नवजात बच्चे को पुलिस ने पूरे 2 साल बाद सकुशल बरामद कर लिया है. लापता बच्चे के मिलने की आधिकारिक सूचना पुलिस के जरिए जब उसके असली माता-पिता को मिली, तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सूचना मिलते ही भावुक माता-पिता तुरंत पीपीगंज थाने पहुंच गए और मां अपने जिगर के टुकड़े को पाकर उससे लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगी. परिजनों के मुताबिक, उनके रिश्तेदार ने ही नवजात को साजिश के तहत गायब किया था.

डिस्चार्ज कराने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत: परिजनों ने कुछ दिन पूर्व ही पीपीगंज थाना पुलिस को बच्चे के जीवित होने के बारे में पुख्ता सूचना दी थी. पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज जिले के आनंद नगर निवासी हृदेश यादव ने बताया कि उनकी पत्नी सरोज को 2 साल पहले प्रसव पीड़ा हुई थी. तब वे उसे आनन-फानन में पीपीगंज में स्थित भारद्वाज हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां उनकी पत्नी की सुरक्षित डिलीवरी हुई थी. दो दिन बाद यानी 28 जून 2024 को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर वे पत्नी को घर ले जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में नवजात बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

सगे बहनोई ने इलाज के बहाने लिया था बच्चा: बच्चे की हालत खराब देख हृदेश ने गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ के रहने वाले अपने सगे बहनोई अभय यादव को फोन के जरिए मौके पर बुलाया. अभय यादव ने तुरंत बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और हृदेश से कहा कि तुम अपनी पत्नी को पहले सुरक्षित घर पहुंचाकर आओ, मैं बच्चे को लेकर शहर के बड़े अस्पताल जा रहा हूं. इसका अच्छा इलाज करवा दूंगा. हृदेश का आरोप है कि जब वह पत्नी को घर छोड़कर वापस आया, तो अभय ने उसे झूठी सांत्वना देते हुए बताया कि बच्चा आईसीयू में भर्ती है और परेशान मत हो वह जल्द ठीक हो जाएगा.

बच्चे की मौत की झूठी कहानी का ऐसे खुला राज: इसके बाद जब भी हृदेश बच्चे के बारे में पूछता, तो उसका बहनोई लगातार इधर-उधर की बातें कर मामले को टाल देता था. कुछ दिन बीतने के बाद आरोपी बहनोई ने झूठ बोल दिया कि बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है. उसने सफाई दी कि उसने तुरंत यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि परिवार के लोग गहरे सदमे में न आ जाएं, लेकिन हृदेश की पत्नी को उसकी इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ. कुछ दिनों बाद परिजनों को गुप्त रूप से पता चला कि आरोपी ने बच्चे को लावारिस बताकर किसी दूसरे परिवार को सौंप दिया है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म: इस चौंकाने वाली बात की जानकारी जब पीपीगंज पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद पूरा मामला खुल गया. पुलिस ने बच्चे को एक परिवार से सकुशल बरामद कर लिया. अपने खोए हुए बच्चे को दोबारा सही-सलामत पाकर पीड़ित परिजनों ने पीपीगंज पुलिस का धन्यवाद किया. इस संबंध में एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की फरियाद पर बच्चे की सकुशल बरामदगी की है और उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंप दिया है.

यह भी पढ़ें- यूपी सरकार के ताकतवर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से छिना यूपीडा, अब सीएम योगी के अधीन एक्सप्रेस-वे का काम

TAGGED:

PP GANJ POLICE STATION GORAKHPUR
NEWBORN BABY ALIVE AFTER 2 YEARS
RELATIVE KIDNAPPED BABY GORAKHPUR
SP GYANENDRA KUMAR STATEMENT
GORAKHPUR MISSING BABY RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.