महराजगंज में दबिश से लौट रही गोरखपुर पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, दारोगा की मौत
कतरारी चौकी के पास पेड़ से टकराई, एसएसआई व महिला दारोगा समेत पांच घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 11:44 AM IST
महराजगंज: जिले के श्यामदेउरवा क्षेत्र में कुशीनगर से दबिश देकर लौट रही गोरखपुर पुलिस टीम की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में रामगढ़ताल थाने में तैनात दारोगा संतोष कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.
जानकारी के मुताबिक गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल थाना की पुलिस टीम जालसाजी के एक मामले में दबिश देने कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र गई थी. कार्रवाई के बाद टीम कार से लौट रही थी. बताया जा रहा है कि सुबह करीब साढ़े छह बजे श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के कतरारी चौकी के पास वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को झपकी आने से कार डिवाइडर पर चढ़ते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में दारोगा संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेश चंद्र कुशवाहा और महिला दारोगा गीता सहित कुल पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि चालक खतरे से बाहर है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया. हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है. वहीं, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह के अनुसार टीम जालसाजी मामले में कार्रवाई कर लौट रही थी, तभी यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई.
