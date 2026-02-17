ETV Bharat / state

महराजगंज में दबिश से लौट रही गोरखपुर पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, दारोगा की मौत

महराजगंज में दबिश से लौट रही गोरखपुर पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई. ( etv bharat )