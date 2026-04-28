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गोरखपुर थाने पर तैनात दरोगा पर छेड़खानी का आरोप; युवती ने दर्ज कराया मुकदमा

गोरखपुर थाने पर तैनात दरोगा पर छेड़खानी का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: थाने में तैनात दारोगा पर शादी का झांसा देकर युवती से छेड़खानी और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक, सिंघड़िया क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी जान-पहचान करीब 4 चार महीने पहले गोरखनाथ थाने में तैनात दारोगा से हुई थी. आरोपित ने शादी का भरोसा दिया और उसके करीब आया. हालांकि वह पहले से शादीशुदा है.

पीड़िता के अनुसार, दरोगा ने कई बार उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया, लेकिन उसने शादी के बाद ही ऐसा करने की बात कहकर इंकार कर दिया. इसके बावजूद आरोपित लगातार उसे बहलाकर बाहर ले जाने और अकेले मिलने का दबाव बनाता रहा.