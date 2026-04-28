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गोरखपुर थाने पर तैनात दरोगा पर छेड़खानी का आरोप; युवती ने दर्ज कराया मुकदमा

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है.

गोरखपुर थाने पर तैनात दरोगा पर छेड़खानी का आरोप.
गोरखपुर थाने पर तैनात दरोगा पर छेड़खानी का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:57 AM IST

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गोरखपुर: थाने में तैनात दारोगा पर शादी का झांसा देकर युवती से छेड़खानी और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक, सिंघड़िया क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी जान-पहचान करीब 4 चार महीने पहले गोरखनाथ थाने में तैनात दारोगा से हुई थी. आरोपित ने शादी का भरोसा दिया और उसके करीब आया. हालांकि वह पहले से शादीशुदा है.

पीड़िता के अनुसार, दरोगा ने कई बार उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया, लेकिन उसने शादी के बाद ही ऐसा करने की बात कहकर इंकार कर दिया. इसके बावजूद आरोपित लगातार उसे बहलाकर बाहर ले जाने और अकेले मिलने का दबाव बनाता रहा.

आरोप है कि कई बार उसने छेड़खानी भी की. इस बीच जब पता चला कि आरोपित पहले से विवाहित है, तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी.

इसके बाद भी दरोगा नहीं माना और मिलने का दबाव बनाने लगा. साथ ही बात न मानने पर जान से मरवाने की धमकी देने लगा. अधिकारियों से शिकायत करने के बाद कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस आरोप के बाद पुलिस विभाग भी सकते में है.

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