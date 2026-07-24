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गोरखपुर पुलिस ने खोला व्यापारी की हत्या का राज; उधार की रकम मांगने पर 3 आरोपियों ने ली थी व्यापारी की जान

गोरखपुर : बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार के ‌पास सराफा व्यापारी रामलाल वर्मा (70) की हत्या कर फेंकी गई लाश बीते बुधवार शाम राप्ती नदी में मिली थी. इस मामले में गुरुवार देर रात पुलिस ने एक किशोर समेत 3 आरोपियों को पकड़कर हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. हत्या के पीछे की वजह उधार की रकम मांगने को लेकर बताई जा रही है.



एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी का कहना है कि मलांव निवासी आरोपी प्रिंस पांडेय ने सराफा व्यापारी से एक लाख रुपये उधार लिए थे. प्रिंस ने ही रुपये वापस मांगने से परेशान होकर अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त बाइक, लूटी गई सोने की चेन, अंगूठी, लॉकेट, 6,595 रुपये नकद, मृतक का पेन और आधार कार्ड बरामद किया गया है.



बांसगांव क्षेत्र के धस्का भटास निवासी रामलाल वर्मा की कटरा मलांव में सोने-चांदी की दुकान है. बुधवार सुबह वह रोज की तरह घर से दुकान के लिए निकले थे. घटनाक्रम के अनुसार रामलाल कौड़ीराम से ऑटो द्वारा कसिहार ऑटो स्टैंड पहुंचे थे. वहां पहले से मौजूद प्रिंस पांडेय ने उन्हें दुकान छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया. कुछ दूरी पर उसका ममेरा भाई अंशु दुबे निवासी बुधनापार (सिकरीगंज) भी बाइक पर बैठ गया. दोनों आरोपी रामलाल को दर्शन कराने के बहाने कनइल कसिहार बंधे के पास स्थित मंदिर ले गए. वहां अंशु ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया और प्रिंस ने गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके बाद आरोपियों ने उन्हें घसीटकर नदी किनारे पहुंचाया और राप्ती नदी में फेंककर फरार हो गए.