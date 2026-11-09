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गोरखपुर पुलिस का वफादार अश्व 'योद्धा' नहीं रहा: प्रयागराज कुंभ से गोरखनाथ मंदिर तक निभाई थी सेवा, पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन में दी भावभीनी श्रद्धांजलि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. गोरखपुर पुलिस के अश्व दल का अभिन्न हिस्सा रहे प्रिय अश्व 'योद्धा' का सोमवार को निधन हो गया, जिसके चलते पूरे पुलिस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. करीब 19 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस लेने वाले इस वफादार अश्व को सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में बहुत ही सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित करके उसके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया.

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजल: वर्षों तक पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले 'योद्धा' की शानदार सेवाओं को याद करके वहाँ मौजूद सभी पुलिसकर्मी काफी भावुक नजर आए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान अश्व 'योद्धा' को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, सहायक पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक और घुड़सवार पुलिस दल के अन्य सभी सदस्य व कर्मचारी मौजूद रहे. सभी ने इस मूक साथी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उसकी वफादारी को याद किया.

वर्ष 2013 से पुलिस विभाग का हिस्सा रहा था अश्व 'योद्धा' (Photo Credit: ETV Bharat) प्रयागराज कुंभ से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक निभाई ड्यूटी: एसएसपी ने बताया कि अश्व 'योद्धा' साल 2013 में गोरखपुर पुलिस के अश्व दल में शामिल किया गया था. इसके बाद से उसने करीब 13 वर्षों तक लगातार पुलिस विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई. अपने लंबे और गौरवशाली सेवाकाल के दौरान उसने प्रयागराज कुंभ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में भी पुलिस व्यवस्था का हिस्सा बनकर अपनी सेवाएं दी थीं. इसके अलावा श्री गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा, वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटी जैसे कई बड़े मौकों पर भी उसने अपनी मुस्तैदी दिखाई थी.