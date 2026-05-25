ETV Bharat / state

गोरखपुर की पादरी बाजार की दुकान में छप रहे थे 500 के नकली नोट; 5 आरोपी गिरफ्तार, प्रिंटर और कंप्यूटर जब्त

पादरी बाजार में पुलिस और SOG की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर नकली नोट छापने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
कुशीनगर और गोरखपुर के युवकों ने बनाई नकली नोटों की फैक्ट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में नकली नोट छापने वाले एक बेहद शातिर गिरोह का पुलिस ने सफल पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए इन सभी आरोपियों के पास से नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण जैसे कलर प्रिंटर, स्कैनर और कंप्यूटर सिस्टम बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक अपराधियों के खिलाफ जिले भर में चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर से एक बेहद सटीक सूचना मिली थी. इसी गोपनीय सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गुलरिया पुलिस, थाना शाहपुर पुलिस, एसओजी (SOG) टीम एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने सरस्वती पुरम कॉलोनी (पादरी बाजार) स्थित एक दुकान पर अचानक छापा मारा.

पांच आरोपी मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार: इस औचक छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद पांच युवकों को हुबहू नकली नोट तैयार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपियों की पहचान करन सिंह, मोहित कुमार, विशाल शर्मा, आशीष शर्मा और आकाश सिंह के रूप में हुई है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये सभी आरोपी गोरखपुर और पड़ोसी जिले कुशीनगर के रहने वाले हैं. इस सफल छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तत्काल 500 रुपये के नौ तैयार नकली नोट और 100 रुपये का एक नकली नोट बरामद किया है.

भारी मात्रा में नोट छापने का सामान बरामद: इसके अलावा गिरोह के ठिकाने से कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU, दो बड़े प्रिंटर, विशेष इंक, ए4 पेपर, नकली नोटों के अर्ध-निर्मित प्रिंटेड फॉर्म और नोटों के बीच में लगने वाला चमकीला सुरक्षा तार भी बरामद किया गया है. पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में 500 रुपये के हूबहू आकार में कटे हुए प्रिंटेड सादे कागज भी जब्त किए हैं. पुलिस ने पकड़े गए इन सभी जालसाज आरोपियों के खिलाफ गुलरिया थाना में सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की गहन छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटील ने इस कार्रवाई की जानकारी दी.

गिरोह के पास से पांच मोबाइल भी जब्त: उन्होंने बताया कि मुखबिर के माध्यम से नकली करेंसी छापे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद नोटों के अलावा जाली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले पांच चालू मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कॉल डिटेल खंगालकर इनके ग्राहकों का पता लगाया जा रहा है. इन्हीं महत्वपूर्ण डिजिटल तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस मामले में आगे की कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि जाली नोटों का यह अवैध कारोबार गुपचुप तरीके से फल-फूल रहा था.

यह भी पढ़ें- योगी सरकार की 'गो-इकोनॉमी': देशी गायों से यूपी में खड़ा हुआ 10 करोड़ का टर्नओवर, विदेश में मची 'HETHA' प्रोडक्ट्स की धूम

TAGGED:

GULARIA POLICE STATION GORAKHPUR
SP CITY NIMISH PATIL
SARASWATI PURAM PADRI BAZAR RAID
KUSHINAGAR FAKE NOTE GANG
GORAKHPUR FAKE CURRENCY RACKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.