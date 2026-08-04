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वर्दी तो नहीं पहनी थी, पर वफादारी में किसी सिपाही से नहीं था कम; गोरखपुर में SSP ने शहीद श्वान "वैनमोर" को दी अंतिम सलामी

गोरखपुर पुलिस का बहादुर साथी "वैनमोर" चला गया, पुलिस लाइन में दी गई भावभीनी विदाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सेवा, समर्पण और वफादारी की मिसाल बने गोरखपुर पुलिस के खोजी जांबाज स्निफर डॉग "वैनमोर" को मंगलवार को पुलिस लाइन के शहीद स्मारक पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर इस बहादुर साथी को नमन किया, जिसने अपने सेवाकाल में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा समेत कई अहम अभियानों में अहम भूमिका निभाई. वैनमोर को अंतिम सलामी. (Video Credit; ETV Bharat) श्रद्धांजलि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वैनमोर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी लाइन, प्रतिसार निरीक्षक, डॉग स्क्वाड की पूरी टीम और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर बहादुर श्वान की उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया. पुलिस विभाग के अनुसार, जर्मन शेफर्ड नस्ल का नर श्वान वैनमोर साल 2018 में मध्य प्रदेश से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गोरखपुर पुलिस के श्वान दस्ते में शामिल हुआ था. प्रशिक्षण के बाद उसने अपनी सूझबूझ, तेज सूंघने की क्षमता और अनुशासित कार्यशैली के दम पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया. अपने सेवाकाल के दौरान वैनमोर ने श्री गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.