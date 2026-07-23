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गोरखपुर पुलिस ने शराब तस्करी के 3 आरोपी तस्करों को किया गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चोरी के वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर उनका उपयोग बिहार में प्रतिबंधित शराब की तस्करी के लिए करते थे, जिससे पुलिस की नजर से बचा जा सके.

पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम लगातार जांच कर रही थी. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान दिलीप कुमार चौहान, मुन्ना हासनी और दीपक यादव के रूप में हुई है. तीनों बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र से स्कॉर्पियो चोरी के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि गाड़ी बिहार प्रांत में ले जाकर शराब की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही थी. यह शातिर चोर जंगी एप का इस्तेमाल करते थे, जिससे पुलिस इनको ट्रेस ना कर सके.

मुख्य आरोपी दिलीप कुमार चौहान के खिलाफ गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत विभिन्न जिलों में वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और धोखाधड़ी सहित करीब 19 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. मुन्ना हासनी और दीपक यादव के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया, दीपक चोरी की घटनाओं में पहले से शामिल है और इसके खिलाफ कुल 19 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज हैं. वाहन चोरी का इनका तरीका अलग था. सॉफ्टवेयर के जरिए यह वाहन का लॉक तोड़ देते थे और इनका जो आपस में कम्युनिकेशन रहता था, उसमें यह जंगी एफ का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से पुलिस मोबाइल के फॉरेंसिक से ट्रेस नहीं कर सकते थे.

हाईटेक तकनीक का प्रयोग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना के अनावरण के लिए 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके चलते इस घटना का अनावरण हो पाया है.

भाजपा नेता की स्कॉर्पियो शाहपुर क्षेत्र से 11 जुलाई को चोरी हुई थी. मामले में बुधवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी निशानदेही पर बिहार के गोपालगंज जिले से चोरी की गई स्कार्पियो और घटना में इस्तेमाल हुई कार बरामद कर लिया. आरोपियों से पूछताछ में तस्करी करने की बात सामने आया है.



बता दें कि बीते दिनों शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा निवासी भाजपा नेता मंतालाल यादव के भाई अभयनंदन यादव की स्कार्पियो 11 जुलाई की भोर में उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी.



घटना के बाद पुलिस ने 12 जुलाई काे अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पता चला कि बदमाश एक कार से आए थे और स्कार्पियो का लॉक खोलने के बाद उसे भटहट, कुशीनगर होते हुए बिहार की ओर लेकर फरार हो गए थे. घटना का पर्दाफाश करने के लिए शाहपुर पुलिस, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की पांच टीमें लगाई गई थी.

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