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गोरखपुर में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, 'ऑपरेशन कनविक्शन' से मिला न्याय

गोरखपुर: नाबालिग के साथ लैंगिक अपराध के एक गंभीर मामले में गोरखपुर की एक विशेष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है. वर्ष 2023 में थाना राजघाट क्षेत्र में दर्ज हुए इस संवेदनशील मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय प्रथम ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायालय ने अभियुक्त बिट्टू को नाबालिग के साथ दरिंदगी और मारपीट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 29,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मारपीट और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं: यह पूरा मामला नाबालिग के साथ लैंगिक हमले और घर में घुसकर मारपीट करने से जुड़ा था, जिसने क्षेत्र में काफी आक्रोश पैदा किया था. पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 452 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कड़ा अभियोग पंजीकृत किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को न्यायालय ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना. अदालत ने माना कि अभियुक्त का कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज के लिए भी एक कलंक है.

ऑपरेशन कनविक्शन से मिली सफलता: इस जटिल प्रकरण में अभियुक्त को इतनी जल्दी सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की अहम भूमिका रही है. पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों के आरोपियों को प्रभावी पैरवी के जरिए शीघ्र सजा दिलाना है. इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और थाना राजघाट के पैरोकारों ने न्यायालय में केस की निरंतर और मजबूत पैरवी सुनिश्चित की. अभियोजन की ओर से एडीजीसी राघवेन्द्र त्रिपाठी और एडीजीसी अरविन्द श्रीवास्तव ने अदालत में बहुत ही प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा.