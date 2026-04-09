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ईरान-इजरायल युद्ध का असर; यूपी में प्लास्टिक दाना हुआ दोगुना महंगा, गीडा की फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप

चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने प्लास्टिक कारोबार पर जताई गहरी चिंता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

युद्ध के चलते कच्चे माल के दाम हुए दोगुने. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिलायंस के टेंडर हुए बेअसर: गोरखपुर चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के महामंत्री भोला जायसवाल के मुताबिक, गोरखपुर के व्यापारी गुजरात की रिलायंस इंडस्ट्रीज से प्लास्टिक का दाना मंगवाते हैं. पहले व्यापारियों ने 90 रुपये प्रति किलो के भाव पर टेंडर हासिल किए थे, लेकिन अब दाम 160 से 180 रुपये तक पहुंचने की वजह से पुराने टेंडर रद्द करने की नौबत आ गई है.

जानकारी देते गोरखपुर चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के महामंत्री भोला जायसवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर की पांच बड़ी फैक्ट्रियां जो गेहूं, मैदा और अनाज की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की बोरियां बनाती हैं, वे इस वक्त मंहगाई और माल की कमी से जूझ रही हैं. कच्चा माल समय से न मिल पाने के कारण उत्पादन क्षमता गिर गई है और दूसरे प्रांतों से मिले बड़े ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो रहा है.

गोरखपुर: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव से जहां दुनिया में तमाम तरह के संकट उत्पन्न हुए हैं, वहीं भारत में प्लास्टिक से जुड़ा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र में जो प्लास्टिक दाना पहले 92 रुपये प्रति किलो मिलता था, वह मौजूदा समय में उछलकर 180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.

इतने ऊंचे दामों पर व्यापार करना संभव नहीं रह गया है क्योंकि इससे व्यापारियों की जमा पूंजी टूटने का खतरा पैदा हो गया है. औद्योगिक क्षेत्र में कूलर और पंखे बनाने वाली फर्में भी प्लास्टिक की महंगाई के कारण गर्मी की शुरुआत में ही भारी परेशानी में आ गई हैं.

गोरखपुर में प्लास्टिक उद्योग पर मंदी की मार (Photo Credit: ETV Bharat)

कूलर-पंखे और फ्लोर मिलों पर संकट: साहू मशीन के मालिकों का कहना है कि कूलर और पंखे की प्लास्टिक बॉडी हैदराबाद से तैयार होकर आती है, लेकिन अब माल की आपूर्ति समय से नहीं हो पा रही है. कच्चे माल की कमी के चलते बाजार में पंखों और कूलरों के दाम में भी भारी इजाफा हो गया है, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है.

महंगे बोरे और कच्चे माल के अभाव में उत्पादन 80 फीसदी तक गिरा (Photo Credit: ETV Bharat)

श्री कृष्णा पाली फैब और मॉडर्न पाली फैक्ट्री जैसी इकाइयां जो फ्लोर मिलों को बोरों की सप्लाई देती हैं, उनका कारोबार एक माह में ही बुरी तरह टूट चुका है. रसोई गैस संकट और होटलों में मांग घटने से भी आटा-मैदा की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे पैकेजिंग उद्योग को दोहरा नुकसान झेलना पड़ रहा है.

गोरखपुर में प्लास्टिक उद्योग पर मंदी की मार. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेडिकल उत्पादों के उत्पादन में भारी गिरावट: गीडा में स्थित प्लास्टिक पार्क के उद्यमियों का कहना है कि पीवीसी रेसीन की कीमत 70 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गई है, जिससे प्लास्टिक के बर्तन और खिलौने बनाने वाले उद्योग बंद होने की कगार पर हैं. सबसे गंभीर स्थिति मेडिकल उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों की है, जहां सिरिंज और कैनुला का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

रिलायंस के प्लास्टिक दाने की बढ़ती कीमतों ने रोकी फैक्ट्रियों की रफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)

विजन पैरेंटल जैसी फैक्ट्रियां सरकारी ऑर्डर्स को पूरा करने में घाटा झेल रही हैं क्योंकि कच्चे माल के दाम बढ़ने के बावजूद उन्हें पुराने एग्रीमेंट के तहत ही माल की आपूर्ति करनी पड़ रही है. हाईटेक मेडिक्स में उत्पादन महज 20% रह गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उत्पादों की देश-विदेश में होने वाली सप्लाई पर बड़ा संकट मंडरा रहा है.

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