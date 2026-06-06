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विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर में रोपे गए आधार कार्ड वाले पौधे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन से भी रहेगा नाता

गोरखपुर में आधार कार्ड वाले पौधों का रोपण. ( Photo Credit : ETV Bharat )