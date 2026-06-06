विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर में रोपे गए आधार कार्ड वाले पौधे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन से भी रहेगा नाता
गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान से पौधरोपण की अनोखी शुरुआत की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 11:41 AM IST
गोरखपुर : विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर गोरखपुर में पौधरोपण की अनोखी शुरुआत देखने को मिली. इस मौके पर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में क्यूआर कोड और आधार कार्ड आधारित पौधे रोपे गए. ऐसे में रोपे गए पौधों की प्रकृति, वैज्ञानिक नाम, इनका नाम, गुण और इसे लगाने वाले से लेकर रोपण की तिथि आदि की जानकारी आसानी से हो सकेगी. गोरखपुर चिड़ियाघर प्रबंधन ने आने वाले समय में इसी पैटर्न पर पौधरोपण कराने का संकल्प लिया है.
सामाजिक कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर ZOO में हरियाली बनी रहे इसके लिए पौधारोपण की आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया गया है. यहां पर आधार कार्ड आधारित 21 पौधों का रोपण हुआ है. भविष्य में चिड़ियाघर प्रबंधन इसी थीम पर पौधों को रोपित कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा. जिससे सभी पौधों का रिकॉर्ड सुरक्षित होगा. माना जा रहा है कि इस तरह के पौधरोपण का देश में यह अपने आप में पहला प्रयास है.
रोपित हर पेड़ पर आइडेंटिटी कार्ड (पहचान पत्र) जो लगाया गया है वह हर पेड़ का नाम, प्रजाति (Species), और वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ दर्शाएगा. इससे चिड़ियाघर आने वाले बच्चों और पर्यटकों को शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता दोनों मिलेगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत करके इसे खास बनाया गया है.
चिड़ियाघर के डायरेक्टर सूरज कुमार का कहना है कि यह अपने आप में अनोखी पहल है. बहरहाल इसकी शुरुआत गोरखपुर चिड़ियाघर से की गई है. डिजिटलाइजेशन के युग में इस क्षेत्र में डिजिटलकरण का उदाहरण है. इससे रोपे गए पौधों की निगरानी, पानी और सुरक्षा भी समयबद्ध तरीके से हो सकेगी. लोगों को पेड़ों और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में भी आसानी होगी. इसके अलावा शहर के विभिन्न विभागों और राजनीतिक प्रमुखों ने पौधरोपण अभियान चलाया. वन विभाग ने भी पौधरोपण कराया. सांसद रवि किशन वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया पहुंचकर पौधरोपण किया.
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