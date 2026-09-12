गोरखपुर: फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे पार्किंग-वेंडिंग जोन, जाम से निजात की पहल
नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 7:45 PM IST
गोरखपुर: शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और सड़क किनारे अनियोजित पार्किंग से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है. नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी है. नगर निगम सीमा क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने, यातायात को सुगम करने और नागरिकों को व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने की पहल के तहत सभी ओवरब्रिज-फ्लाईओवर को इस दायरे में लाया जा रहा है. शहर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद निजी, सार्वजनिक और वाणिज्यिक पार्किंग स्थलों के चिह्नीकरण और सर्वेक्षण कर इसको पुलों के नीचे या अन्य खाली जगह पर समायोजित किया जाएगा. इन स्थलों की वास्तविक क्षमता का आंकलन भी कराया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान में उपलब्ध पार्किंग सुविधा शहर की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं. इसके आधार पर आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए पार्किंग स्थलों के विकास की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा.
इस योजना को अमलीजामा पहनाने में बैठक में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए), जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात पुलिस, विद्युत विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. समिति ने शहर में उपलब्ध पार्किंग स्थलों की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही नए पार्किंग स्थलों की संभावनाओं पर भी मंथन किया है. अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक परीक्षण कर रिपोर्ट और सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में कहा गया कि पार्किंग स्थलों का निर्धारण करते समय संबंधित सड़क पर यातायात का दबाव, वाहनों की आवाजाही, पैदल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आसपास के क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है. इससे पार्किंग के नाम पर यातायात की समस्या और अधिक गंभीर होने से रोकी जा सकेगी.
बैठक में फ्लाईओवर और ओवरब्रिज के नीचे उपलब्ध उपयुक्त स्थानों के इस्तेमाल पर विचार किया गया है. ऐसे स्थानों का परीक्षण कर वहां पार्किंग या वेंडिंग जोन विकसित किए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. अधिकारियों का मानना है कि यदि तकनीकी और यातायात मानकों के अनुरूप इन स्थानों का उपयोग किया जा सके तो शहर के व्यस्त इलाकों में पार्किंग का दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है.
शहर में कई प्रमुख मार्गों और बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने से अक्सर यातायात प्रभावित होता है. व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में सड़कों के किनारे वाहन खड़े कर देते हैं. इससे सड़क की उपलब्ध चौड़ाई कम हो जाती है और व्यस्त समय में जाम की स्थिति पैदा होती है. नगर निगम की पार्किंग प्रबंधन समिति का उद्देश्य ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशना है. बैठक में यह भी जोर दिया गया कि पार्किंग व्यवस्था तैयार करते समय पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाए. पार्किंग स्थल ऐसे तरीके से विकसित किए जाएं जिससे फुटपाथ, पैदल रास्ते और मुख्य यातायात मार्ग बाधित न हों. साथ ही वाहनों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था भी इस तरह की जाए कि मुख्य सड़क पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो.
नगर आयुक्त अजय जैन ने इस सम्बन्ध में कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग की वर्तमान स्थिति का व्यवस्थित आकलन कर आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए. उन्होंने विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया, ताकि पार्किंग व्यवस्था सुधारने की योजना जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो सके.
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