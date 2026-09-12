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गोरखपुर: फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे पार्किंग-वेंडिंग जोन, जाम से निजात की पहल

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और सड़क किनारे अनियोजित पार्किंग से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है. नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी है. नगर निगम सीमा क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने, यातायात को सुगम करने और नागरिकों को व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने की पहल के तहत सभी ओवरब्रिज-फ्लाईओवर को इस दायरे में लाया जा रहा है. शहर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद निजी, सार्वजनिक और वाणिज्यिक पार्किंग स्थलों के चिह्नीकरण और सर्वेक्षण कर इसको पुलों के नीचे या अन्य खाली जगह पर समायोजित किया जाएगा. इन स्थलों की वास्तविक क्षमता का आंकलन भी कराया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान में उपलब्ध पार्किंग सुविधा शहर की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं. इसके आधार पर आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए पार्किंग स्थलों के विकास की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा. निगम की बैठक में मौजूद अधिकारी (Photo Credit; ETV Bharat) इस योजना को अमलीजामा पहनाने में बैठक में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए), जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात पुलिस, विद्युत विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. समिति ने शहर में उपलब्ध पार्किंग स्थलों की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही नए पार्किंग स्थलों की संभावनाओं पर भी मंथन किया है. अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक परीक्षण कर रिपोर्ट और सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में कहा गया कि पार्किंग स्थलों का निर्धारण करते समय संबंधित सड़क पर यातायात का दबाव, वाहनों की आवाजाही, पैदल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आसपास के क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है. इससे पार्किंग के नाम पर यातायात की समस्या और अधिक गंभीर होने से रोकी जा सकेगी.