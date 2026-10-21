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खगोलीय घटना; आकाश में दो दिन दिखेगा ओरियोनिड्स उल्का वृष्टि का अद्भुत नजारा, जानें समय और दिन

खगोलीय घटना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : आकाश में मंगलवार की रात अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है. जिसमें ओरियोनिड्स उल्का वृष्टि का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. 21 और 22 अक्टूबर की रात में शानदार ओरियोनिड्स उल्का वर्षा का नजारा देखा जा सकात है. ओरियोनिड उल्काएं बेहद तेज़ गति से चलने वाले उल्का होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 41 मील प्रति सेकंड (66 किमी/सेकंड) की रफ्तार से गिरते हैं.

खगोलीय घटनाक्रम चक्र. (Photo Credit : ETV Bharat) वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि ओरियोनिड्स उल्का वर्षा अन्य उल्का वर्षाओं (जैसे पर्सिड्स या जेमिनिड्स) की तुलना में विशेष रूप से रंगीन नहीं होती हैं. ये आमतौर पर सफेद या हल्के पीले रंग की दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके कण बहुत छोटे होते हैं और अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं. इस गति के कारण चमकीली और तेज रोशनी उत्पन्न होती है.