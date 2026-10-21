खगोलीय घटना; आकाश में दो दिन दिखेगा ओरियोनिड्स उल्का वृष्टि का अद्भुत नजारा, जानें समय और दिन
वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने साझा की जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:39 PM IST
गोरखपुर : आकाश में मंगलवार की रात अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है. जिसमें ओरियोनिड्स उल्का वृष्टि का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. 21 और 22 अक्टूबर की रात में शानदार ओरियोनिड्स उल्का वर्षा का नजारा देखा जा सकात है. ओरियोनिड उल्काएं बेहद तेज़ गति से चलने वाले उल्का होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 41 मील प्रति सेकंड (66 किमी/सेकंड) की रफ्तार से गिरते हैं.
वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि ओरियोनिड्स उल्का वर्षा अन्य उल्का वर्षाओं (जैसे पर्सिड्स या जेमिनिड्स) की तुलना में विशेष रूप से रंगीन नहीं होती हैं. ये आमतौर पर सफेद या हल्के पीले रंग की दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके कण बहुत छोटे होते हैं और अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं. इस गति के कारण चमकीली और तेज रोशनी उत्पन्न होती है.
हालांकि कभी-कभी दिखने वाले ओरियोनिड्स हरे या नारंगी रंग के हो सकते हैं, जो उनकी संरचना और वायुमंडल में उनकी गहराई पर निर्भर करता है. हरा रंग निकल या मैग्नीशियम की मौजूदगी का संकेत देता है. नारंगी/पीला रंग सोडियम या लोहे की मौजूदगी का संकेत देता है. कुछ चमकीले उल्का पिंड टूटते समय रंगों की एक संक्षिप्त शृंखला भी दिखा सकते हैं. इसलिए अधिकांश ओरियोनिड्स प्रकाश की सफेद लकीरों की तरह दिखते हैं, कभी-कभी आपको उनमें रंगीन चमक भी देखने को मिल सकती है.
खगोलविद अमर पाल सिंह के मुताबिक ओरियोनिड उल्काएं पूर्वी आकाश में ओरियन तारामंडल (कालपुरुष तारामंडल) से आती हुई दिखाई देंगी. जहां इनका रेडिएंट पॉइंट या विकीर्णक बिंदु होगा, लेकिन आकाश में कहीं से भी आती हुईं दिखाई दे सकती हैं.
ओरियोनिड उल्का वर्षा का दीप्तिमान बिंदु प्रसिद्ध तारामंडल ओरियन द हंटर की दिशा में है, जो अक्टूबर माह में आधी रात के बाद पूर्व दिशा में उदय होता हुआ दिखाई देता है. इसीलिए इस उल्का वृष्टि का नाम भी ओरियोनिड है, लेकिन अगर आपको कोई उल्का दिखाई दे तो आप उसके पथ का पीछे की ओर पता लगाएं कि वह ओरियन से आया हो और अगर ऐसा है तो वह उल्का ओरियोनिड होगा.
ओरियन के चमकीले, लाल रंग के तारे बेटेलगेउज़ दीप्तिमान बिंदु बेटेलगेउज़ के उत्तर में स्थित है. सबसे अच्छा होगा कि आप सावधानीपूर्वक, प्रकाश प्रदूषण से पूर्णतः दूर जाकर एक खुली जगह ढूंढें जहां से आकाश में दक्षिण पूर्वी दिशा में उगता हुआ ओरियन तारामंडल जिसके तीन तारों ( जिनको त्रिकांड कहा जाता है) उन एक सीध में दिखाई देने वाले तीनों तारों को देखकर संपूर्ण ओरियन तारामंडल को पहचान सकते हैं. यह आज और कल मध्य रात्रि से लेकर भोर तक दिखाई देगा. ओरियन के तारों से बनने वाली संपूर्ण काल्पनिक दृश्य आकृति भी देख सकेंगे.
ओरियोनिड उल्का वर्षा का चरम समय : खगोलविद के अनुसार ओरियोनिड्स उल्का वर्षा का अनुमानित चरम समय 21 अक्टूबर, 2026 से लेकर 22 अक्टूबर की भोर तक है. ओरियोनिड्स उल्का वर्षा कई रातों तक चलने वाली एक विस्तृत, पठार जैसे चरम समय के लिए जाने जाते हैं. इसलिए 21 अक्टूबर के आसपास कई सुबह आपको कुछ उल्काएं देखने को मिल सकती हैं.
ध्यान रहे, आपको रात के अधिकांश समय चमकते, बढ़ते चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करनी होगी. यह हर गुजरते दिन के साथ आकाश के अंधेरे को और अधिक कम करता जाएगा. पूर्णिमा 25-26 अक्टूबर की रात को होगी, लेकिन चरम समय वाली सुबहों के आसपास ओरियोनिड्स देखने के लिए भोर से पहले आपके पास अंधेरा समय होगा. ऐस में भोर से पहले के घंटों में ओरियोनिड उल्काओं को देखें. ओरियोनिड्स के चरम के दौरान आधी रात के बाद चमकीला बढ़ता हुआ गिबस चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन चरम की सुबह चंद्रमा भोर से कई घंटे पहले अस्त हो जाएगा. इसलिए देखने का सबसे अच्छा समय भोर से पहले के अंधेरे घंटों के दौरान है.
ओरियोनिड्स उल्का वृष्टि का कारण : खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार हम जिन ओरियोनिड उल्काओं को देखते हैं, वे हैली धूमकेतु से उत्पन्न होती हैं. यह धूमकेतु लगभग 76 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और जैसे किसी लोकोमोटिव से भाप निकलती है, वैसे ही धूमकेतु के केंद्र से धूल के कण निकलते हैं और उसके मार्ग में पीछे छूट जाते हैं और हमारी पृथ्वी हर साल अक्टूबर के अंत में इस मार्ग को पार करती है. जिस पर हैली धूमकेतु ने अपना मलबा छोड़ा है जब यह मलवा वायुमंडलीय घर्षण से क्षण भर के लिए जल उठता है और चमकीली लकीरें/रेखाएं बनाता है तो उसी को ओरियोनिड्स उल्का वर्षा कहा जाता है.
खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि आंतरिक सौर मंडल से प्रत्येक बार गुजरने पर धूमकेतु का केंद्र 3 से 10 फीट (1 से 3 मीटर) पदार्थ खो देता है. आकार में 5 मील गुणा 9 मील (8 गुणा 14 किलोमीटर) का यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर युगों तक परिक्रमा कर सकता है. खगोलविद अमर पाल सिंह ने आगाह किया है कि सोशल मीडिया के जमाने में कई चीजों को लेकर कई भ्रामक दावे भी होते हैं. इसीलिए सस्ते इंटरनेट के बाज़ार में अप्रमाणित जानकारियों से सावधान रहें.
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