कोहरे का असर; ट्रेनें लेट होने से ताइक्वांडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन टला

प्रतियोगिता का उद्घाटन रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन करेंगी. प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 300 खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे.

ट्रेन लेट होने से ताइक्वांडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन टला.
Published : December 27, 2025 at 10:53 PM IST

गोरखपुर : कोहरे की वजह से लेट हुई तीन ट्रेनों की वजह से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में शनिवार से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह टाल दिया गया. प्रतियोगिता का उद्घाटन रविवार को 10 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन करेंगी. इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 300 खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे.

ऑल इंडिया आईटीएफ ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार चहल ने बताया कि कोहरे की वजह से ट्रेन विलंब होने से चंडीगढ़, त्रिपुरा और दिल्ली की टीमें रास्ते में फंसी हुई हैं. शनिवार को उत्तर प्रदेश, असाम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा की टीमों के खिलाड़ी पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल हुए. इस दौरान 200 से अधिक महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों का पंजीकरण, मेडिकल परीक्षण एवं वजन किया गया.

ताइक्वांडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराते खिलाड़ी.
आल इंडिया आईटीएफ ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव संतोष कुमार यादव ने बताया कि पहले दिन विभिन्न राज्यों के कोच और ऑफिशियल का प्रतियोगिता से पूर्व जनरल असेंबली कराया गया. जिसमें प्रतियोगिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों पर विस्तारपूर्वक पर चर्चा की गई. प्रतियोगिता का आयोजन सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की श्रेणी में होगा. इस दौरान खिलाड़ी एकल फाइट स्पर्धा, टीम फाइट स्पर्धा, एकल पैटर्न, टीम पैटर्न, एकल पावर ब्रेकिंग और टीम पावर ब्रेकिंग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

ताइक्वांडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पहुंचे खिलाड़ी.
आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. इंडोर हाल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सजाया गया है. प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न भार वर्गों व आयु वर्गों में मुकाबले आयोजित किए जाएंगे. खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा.

आयोजन समिति के अध्यक्ष जीत लाल प्रजापति ने कहा, प्रतियोगिता न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी. इससे स्थानीय युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा देखने व सीखने का अवसर मिलेगा. सचिव सुनीता सिंह ने कहा कि ताइक्वांडो जैसे आत्मरक्षा आधारित खेल को बढ़ावा देने की दिशा में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा.

