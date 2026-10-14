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गोरखपुर: BRD मेडिकल कॉलेज में मिलेगी ओपेन हार्ट सर्जरी की सुविधा, गरीबों के लिए बड़ी राहत

BRD मेडिकल कॉलेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: हृदय रोग की समस्या से जूझ रहे मरीजों और परिजनों के लिए बड़ी ही राहत देने वाली खबर है. एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के होने के बावजूद लोग निजी अस्पताल में इसकी सर्जरी और इलाज के लिए जहां जाने को मजबूर होते थे, वहीं अब ऐसे मरीजों को अब BRD मेडिकल कॉलेज में बहुत जल्द ओपेन हार्ट सर्जरी की सुविधा मिलने जा रही है. सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आवश्यक संसाधन स्थापित कर लिया गया है. बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि इस सुविधा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों करने की तैयारी है. कहा कि मरीजों को यह सुविधा कार्डियक वैस्कुलर थोरेसिक सर्जन की तैनाती हो जाने से संभव हो पा रही है. जिसके लिए काफी लंबे समय से प्रयास चल रहा था.