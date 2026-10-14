गोरखपुर: BRD मेडिकल कॉलेज में मिलेगी ओपेन हार्ट सर्जरी की सुविधा, गरीबों के लिए बड़ी राहत

गोरखपुर: BRD मेडिकल कॉलेज में मिलेगी ओपेन हार्ट सर्जरी की सुविधा, गरीबों के लिए बड़ी राहत
उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों करने की तैयारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:37 AM IST
गोरखपुर: हृदय रोग की समस्या से जूझ रहे मरीजों और परिजनों के लिए बड़ी ही राहत देने वाली खबर है. एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के होने के बावजूद लोग निजी अस्पताल में इसकी सर्जरी और इलाज के लिए जहां जाने को मजबूर होते थे, वहीं अब ऐसे मरीजों को अब BRD मेडिकल कॉलेज में बहुत जल्द ओपेन हार्ट सर्जरी की सुविधा मिलने जा रही है. सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आवश्यक संसाधन स्थापित कर लिया गया है. बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि इस सुविधा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों करने की तैयारी है. कहा कि मरीजों को यह सुविधा कार्डियक वैस्कुलर थोरेसिक सर्जन की तैनाती हो जाने से संभव हो पा रही है. जिसके लिए काफी लंबे समय से प्रयास चल रहा था.
प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करने के लिए जरूरी उपकरणों में सर्जरी के दौरान मरीज के शरीर में रक्त संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हार्ट-लंग मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वही इंट्रा- एओर्टिक बैलून पंप का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में हृदय को रक्त पंप करने में सहायता देने के लिए किया जाता है. इन उपकरणों की उपलब्धता से हृदय संबंधी जटिल सर्जरी के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उपस्थित हो गई हैं. यही नहीं, कार्डियक आईसीयू भी तैयार हो गया है. इसके शुरू होने से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के हृदय रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी. साथ ही अब उन्हें उपचार के लिए दिल्ली या लखनऊ जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
कार्डियक वैस्कुलर थोरेसिक सर्जन के रूप में डॉक्टर दिव्य ज्योति श्रीवास्तव को यहां तैनाती मिली है. उन्होंने कुछ छोटी सर्जरी करनी शुरू कर दी है लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू करने की दिशा में जो काम किया जा रहा था, उसके लिए आधारभूत व्यवस्था और आईसीयू तैयार कर लिया गया है. प्राचार्य ने बताया कि पूर्वांचल के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार यह सुविधा शुरू होने जा रही है. सर्जरी की सुविधा शुरू होने से आसपास के जिलों के अलावा गोरखपुर में इमरजेंसी की हालत में जो हृदय रोगी निजी अस्पतालों की तरफ रुख कर जाते थे, वह अब मेडिकल कॉलेज आ सकेंगे. मरीज और उनके परिजन के लिए लंबी दूरी तय करने से भी राहत मिलेगी. मानसिक परेशानियों के साथ इलाज में आने वाला लंबा खर्च भी अब उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा.
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