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सीएम योगी के आदेशों को ठेंगा: गोरखपुर में बैठक के बाद भी नहीं ढके गए नाले, खुली नगर निगम की पोल

सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर हो रही सफाई: ऐसी ही जानलेवा स्थिति शहर में कई अन्य जगहों पर भी साफ तौर पर दिखाई दी. यही नहीं, नगर निगम की लापरवाही इस दौरान यह भी देखने को मिली कि गहरे 15 फीट के नाले में बिना किसी सुरक्षा मानक, मास्क और ग्लब्स के बगैर ही सफाई कर्मचारियों से काम लिया जा रहा था. इस अव्यवस्था पर बेतियाहाता क्षेत्र के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे कूड़े को नालों में न फेंकें.

डीएम आवास के पास भी खुले मिले मौत के नाले: राप्ती नगर की उस घटना में खुले नाले में गिरने से निर्माण कार्य की सरिया मासूम के पेट में घुस गई थी. ईटीवी भारत ने इस घटना के बाद जब शहर के खुले नालों की जमीनी पड़ताल शुरू की तो सबसे चौकाने वाला नजारा सामने आया. पड़ताल में पता चला कि खुद जिलाधिकारी (डीएम) आवास और कार्यालय को जाने वाली वीआईपी सड़क के किनारे के नाले भी बिना ढक्कन के खुले पड़े मिले. यहां पास के कोचिंग संस्थान के बच्चे अपनी गाड़ियां भी खड़ी करते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है.

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे हालात: अभी 2 जून को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे और उन्होंने इस गंभीर विषय को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे. लेकिन अनुपालन की बात तो दूर, लापरवाही इस कदर हावी थी कि मंगलवार 9 जून की देर शाम एक और व्यक्ति ने खुले नाले में गिरकर दम तोड़ दिया. इससे पूर्व भी पादरी बाजार से पिपराइच रोड पर निर्माणाधीन खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी. शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गवाई थी.

गोरखपुर में भी ऐसी कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं जिनमें सीधे तौर पर नगर निगम और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आती है. लेकिन किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन ना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि सीएम के निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है.

गोरखपुर: करीब 2 साल पहले बारिश के दौरान लखनऊ में खुले नाले में गिरकर हुई एक बच्चे की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में खुले नालों को ढकने का सख्त निर्देश दिया था. बावजूद इसके गोरखपुर में लापरवाही लगातार जारी है और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

अपर नगर आयुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: जब ईटीवी भारत इस गंभीर समस्या को अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के संज्ञान में लाया तो वह पहले तो चलाए जा रहे सफाई अभियान की बातें करने लगे. लेकिन जब उन्हें जिलाधिकारी आवास और कार्यालय की तरफ बिना ढक्कन के खुले नालों की सच्चाई दिखाई गई तो वह सहम गए. इसके बाद उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि इसको दिखवाएंगे और दो दिन के भीतर यहां मजबूत ढक्कन लगवा दिया जाएगा. अब मंगलवार 9 जून को हुई ताजा घटना के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है.

सीएम योगी की सख्ती के बाद भी लापरवाही. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे शहर के विभाग: जिस नाले में गिरकर 40 वर्षीय शख्स की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने को शहर का कोई भी प्रमुख विभाग तैयार नहीं है. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर लावारिस छोड़ दिया गया यह नाला है किसका. फातिमा अस्पताल के पास बने इस नाले के निर्माण से नगर निगम ने साफ तौर पर अपना हाथ खींच लिया है. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का कहना है कि यह नाला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र का नहीं है.

PWD और जल निगम ने भी पल्ला झाड़ा: दूसरी तरफ जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार का स्पष्ट कहना है कि यह नाला उनके विभाग का नहीं है. तो लोक निर्माण विभाग (PWD) खंड तीन के अधिशासी अभियंता उदय प्रकाश भी कहते हैं कि यह नाला पीडब्ल्यूडी का नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोरखपुर शहर में कोई बाहर से आकर गुपचुप तरीके से नाला बनाता है और चला जाता है. और किसी भी जिम्मेदार सरकारी विभाग को इसकी भनक तक नहीं होती.

अज्ञात मृतक की पहचान में जुटी शाहपुर पुलिस: फिलहाल इस ताजा हादसे में जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शाहपुर थाना पुलिस पहचान में जुटी है. वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि नाले पर तुरंत स्लैब पड़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया है. हैरानी की बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता धीरज गुप्ता कहते हैं कि शाहपुर क्षेत्र में खुले नाले में गिरने से हुई इस घटना के बाद भी शहर और जिला प्रशासन में कोई हलचल तक नहीं हुई. इसके लिए दोषी कौन है और सजा किसे मिलेगी, यह सवाल आज भी अनुत्तरित खड़ा है.

युवक की मौत के बाद नगर निगम, PWD और जल निगम ने जिम्मेदारी लेने से किया इनकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

सरिया धंसने से पहले भी हो चुकी हैं कई मौतें: खुले नाले में गिरकर किसी आम नागरिक के मर जाने की यह शहर में कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 12 मई को देवरिया जिले के निवासी मजदूर हंसराज की पादरी बाजार में नाले में गिरकर मौत हो गई थी. वह नाला भी निर्माणाधीन था और उसे ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे हंसराज के शरीर में सरिया धंस गई थी. इसी तरह चिलुआताल क्षेत्र के मानबेला में 18 फरवरी को कन्हैया नाम का एक बालक साइकिल सहित खुले नाले में गिर गया था और सरिया धंस जाने से उसकी भी मौत हो गई थी.

अधिकारियों के कागजी दावों की खुली पोल: बीते 15 मई को भी बरगदवा में पैदल जा रहा एक व्यक्ति अचानक खुले नाले में गिर गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने देख लिया और उसे सकुशल बाहर निकाल दिया. ये घटनाएं तो महज एक बानगी हैं, क्योंकि शहर में अन्य कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिनमें लोग खुले नाले में गिरकर जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं. शायद ऐसी ही घटनाओं को लेकर 2 जून की उच्च स्तरीय बैठक में जिम्मेदारों ने गहरी चिंता जताई थी. उस बैठक में मंथन के बाद फैसला लिया गया था कि खुले नालों पर शीघ्र स्लैब डलवा दिए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए.

सिर्फ वादों में उलझकर रह गए सीएम के निर्देश: शासन ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे रखा है कि नाले ढके जाने में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. लेकिन लेटलटीफी और घोर लापरवाही की वजह से मंगलवार को भी एक ऐसी ही दर्दनाक घटना दोबारा घट गई. पादरी बाजार क्षेत्र में फातिमा बाईपास के पास खुले नाले में एक अज्ञात युवक गिर गया, जिसकी सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को नाले से बाहर निकलवाकर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लापरवाही के कारण उजड़ रहे हंसते-खेलते परिवार: अगर सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने समय रहते अमल किया होता, तो मंगलवार को पादरी बाजार में एक और बेकसूर युवक की जान नहीं जाती. सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि वह युवक कौन था और कहां का निवासी था, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. युवक के अपने परिजन घर पर उसके सकुशल लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे. लेकिन अव्यवस्थाओं को सही करने के जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसी मौतों पर कोई दर्द नहीं होता है और ये मामले सिर्फ दावों और दिशा-निर्देशों में ही उलझ कर रह जाते हैं. यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो बारिश का सीजन करीब होने के कारण ऐसी घटनाएं अभी और बढ़ सकती हैं.

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