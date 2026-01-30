ETV Bharat / state

खगोलीय घटना; 30 जनवरी की रात बृहस्पति और चंद्रमा होंगे एकदम नजदीक, जानें वजह

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद ने साझा की जानकारी. साधारण आंखों से भी देख सकेंगे खगोलीय घटनाक्रम.

30 जनवरी की रात बृहस्पति और चंद्रमा दिखेंगे पास पास.
30 जनवरी की रात बृहस्पति और चंद्रमा दिखेंगे पास पास. (Photo Credit : Astronomers)
गोरखपुर : 30 जनवरी की रात आसमान में अद्भुत खगोलीय नजारा देखने को मिलेगा. इस दौरान बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा बिलकुल आसपास दिखेंगे. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि ऐसी खगोलीय घटना को युति या Conjunction कहा जाता है. खगोलीय घटना को साधारण आंखों से भी देशभर में आसानी से देखा जा सकेगा।.

खगोलीय घटना. फाइल फोटो
खगोलीय घटना. फाइल फोटो (Photo Credit : Astronomers)

खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार 30 जनवरी की रात 11:54 बजे दोनों पिंडों के बीच की न्यूनतम कोणीय दूरी (Minimum Angular Separation) जिसे 'Appulse' कहा जाता है, वह कुछ मिनटों के अंतर पर होगी. इस न्यूनतम दूरी का समय 31 जनवरी 2026 है जो लगभग 12:08 AM (IST) पर होगा. इस समय दोनों के बीच की कोणीय दूरी (3 डिग्री 18 आर्क-मिनट) होगी. कंजंक्शन और "निकटतम बिंदु" (Apparent Closest Approach) के समय में सूक्ष्म तकनीकी अंतर है. खगोल विज्ञान में 'कंजंक्शन' तब होता है जब दो पिंडों का (सम्यक आरोहण) Right Ascension (R.A.) लगभग समान हो जाता है.

खगोलीय घटना. फाइल फोटो
खगोलीय घटना. फाइल फोटो (Photo Credit : Astronomers)

खगोलविद ने बताया कि खगोलीय घटना के दौरान खगोलीय पिंड एक-दूसरे के काफी निकट नजर आएंगे. खास बात यह होगी कि यह खगोलीय घटना मिथुन तारामंडल की पृष्ठभूमि में घटित होगी और इस दौरान दूरबीन से देखने पर बृहस्पति के चार प्रमुख चंद्रमा भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं. हालांकि इस खगोलीय घटना को साधारण आंखों से देशभर में आसानी से देखा जा सकेगा. इस दौरान चंद्रमा वैक्सिंग गिबस अवस्था में रहेगा, जो लगभग 93 प्रतिशत प्रकाशित होगा. चंद्रमा की दृष्टिगत चमक (मैग्नीट्यूड) करीब माइनस 12.7 रहेगी. बृहस्पति ग्रह माइनस 2.47 मैग्नीट्यूड पर चमकता दिखाई देगा. सूर्यास्त के बाद यह युग्म पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देना शुरू करेगा. 30 जनवरी की रात करीब 2:30 से 3:00 बजे दोनों खगोलीय पिंड आकाश में काफी पास दिखाई देंगे. यह समय अवलोकन के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. इस दौरान वायुमंडलीय विक्षोभ न्यूनतम होता है और दृश्यता भी अधिक स्पष्ट रहती है, लेकिन भारत में मौसम साफ होने पर इसे पूरी रात देखा जा सकेगा.



क्या होता है Conjunction ; खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि दो आकाशीय पिंडों का सम्यक आरोहण (राइट एसेन्शन) लगभग समान हो जाता है, इस अवस्था को खगोल विज्ञान की भाषा में युति या ‘Conjunction’ कहा जाता है. इस खगोलीय घटना का पीक 30 जनवरी की रात 2:30 से 3:00 बजे के बीच रहेगा. 31 जनवरी की रात तक चंद्रमा, बृहस्पति से कुछ आगे निकल जाएगा. इसलिए 30 जनवरी की रात ही इस दृश्य को देखने का सही समय होगा. 31 जनवरी की रात में भी यह युग्म कुछ दूरी पर रहते हुए आकाश में दिखाई देगा.

खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह तकनीकी कंजंक्शन 30 जनवरी की रात में होगा. इस क्षण चंद्रमा और बृहस्पति एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होंगे. कंजंक्शन दोनों पिंडों के बीच वास्तविक दृष्टिगत निकटता में अंतर होता है. दोनों के बीच न्यूनतम कोणीय दूरी 31 जनवरी 2026 को तड़के लगभग 12:08 बजे होगी. इस समय चंद्रमा और बृहस्पति के बीच की दूरी लगभग 3 डिग्री 18 आर्क-मिनट रहेगी. क्योंकि कंजंक्शन और निकटतम बिंदु के समय में सूक्ष्म तकनीकी अंतर है.

खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है. आप किसी खुले, अंधेरे और साफ स्थान से नंगी आंखों से ही इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं. दूरबीन से देखने पर बृहस्पति के चारों प्रमुख चंद्रमा आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो एक सीधी रेखा में स्पष्ट दिखाई देंगे. साथ ही प्रकाश प्रदूषण से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को यह दृश्य और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देगा.

