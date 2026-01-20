ETV Bharat / state

गोरखपुर के बेसिक शिक्षकों की जुबानी; अधिकारी कर रहे मनमानी, मुख्यमंत्री के आदेश का नहीं करा रहे अनुपालन

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पदोन्नित, समायोजन, बकाया भुगतान समेत तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

गोरखपुर के बेसिक शिक्षकों की जुबानी.
गोरखपुर के बेसिक शिक्षकों की जुबानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 1:24 PM IST

गोरखपुर : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बेसिक शिक्षकों की समस्याओं के समाधान करने में शिक्षा अधिकारियों पर मनमाना और उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. शिक्षक नेताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अधिकारी से तमाम बार पत्राचार के बावजूद समस्याओं के समाधान में अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. अधिकारी मुख्यमंत्री का आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं.

गोरखपुर के बेसिक शिक्षकों ने बताई समस्याएं. (Video Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश धर दुबे का कहना है कि वर्तमान समय में बिना किसी नीति निर्धारण के समायोजन की सबसे बड़ी समस्या है. वर्षों से चली आ रही ऑनलाइन प्रक्रिया बिना नियम कानून बंद कर सिस्टम ऑफलाइन कर दिया है. जिससे शिक्षकों के समायोजन में मनमानी हो रही है. महिला और पुरुष शिक्षकों को बेतरतीब ढंग से तैनाती दी गई है. इससे कई विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे हो गए हैं.

राकेश धर दुबे के अनुसार करीब 15 साल से प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति नहीं हुई है. ऐसे में जिले के 95% स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक के सहारे हैं. इस मामले में हाई कोर्ट ने एलिजिबल प्रधानाध्यापक को लाभ देने का आदेश दिया है, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है. शिक्षा नीति बनाए जाने में अधिकारी शिक्षकों व शिक्षक संगठनों की राय नहीं ले रहे हैं. गलत तरीके से किए गए समायोजन निरस्त न होने पर संगठन सड़क उतर कर विरोध करेगा.

प्राथमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी ज्ञानेंद्र ओझा का कहना है कि सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई शिक्षक, शिक्षा अधिकारी को कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. उनके साथ ट्रेड यूनियन की तरह व्यवहार नहीं करना है, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं. चिकित्सा सुविधा की घोषणा समेत कई नीतियों के बाबत शासनादेश जारी नहीं गया है. जिले में 2200 विद्यालय हेड मास्टर विहीन हैं. एक ही विद्यालय पर 15-15 वर्षों से शिक्षकों की तैनाती है. स्थानांतरण और समायोजन में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं.

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्रीधर मिश्रा कहते हैं कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा के सभी कार्य ऑनलाइन हैं. शिक्षकों को 26 तरह के रजिस्टर कंप्लीट करने का कार्य भी ऑनलाइन ही करना है. ऐसे में स्कूल के भीतर ऑनलाइन कार्य करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. बच्चे और अभिभावक मोबाइल में गेम खेलने का आरोप लगाते हैं. शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बीएलओ ड्यूटी समेत कई तरह के सरकारी कार्यों में उलझा दिया गया है. शिक्षकों पर TET पास के बाबत सुप्रीम कोर्ट की भी तलवार लटकी है. इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी का कहना है कि जो समस्या है वह जब तक शासन संज्ञान नहीं लेगा उसका निदान हो पाना कठिन है.

