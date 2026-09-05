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गोरखपुर; 1700 एकड़ में नक्शा पास कराने की बाधा हुई दूर, जानिये क्या GDA का नया प्लान?

गोरखपुर : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) अपने विस्तारित क्षेत्र में प्लाॅट खरीद चुके लोगों, मूल निवासियों, आवासीय योजना के लिये बड़ी राहत देने जा रहा है. शहर के 1700 एकड़ क्षेत्रफल में अब नक्शा पास होने की बाधा दूर हो गई है. इससे प्राधिकरण की जहां आय बढ़ेगी तो वहीं लोगों को व्यवस्थित आवास बनाने का भी रास्ता मिल जाएगा. निजी आवास योजना के विकसित होने से लोगों के आवास की जरूरत भी पूरी होगी.

"समस्या का निकला समाधान" : GDA के अध्यक्ष एवं कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को महायोजना लागू नहीं होने के कारण वर्षों से भवन बनवाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की समस्या आ रही थी, जिसका समाधान निकाल लिया गया है.

जानिये क्या GDA का नया प्लान? (Video credit: ETV Bharat)

"SOP जारी की गई" : उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से एक SOP जारी की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण विस्तारित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने से पहले भी लोगों को मानचित्र स्वीकृत करने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इस समस्या के निदान के लिए 6 माह के भीतर महायोजना तैयार कर शासन से अनुमोदित कर लिया जाएगा.





"233 राजस्व गांव को शामिल किया गया था" : उन्होंने बताया कि गोरखपुर को मेट्रो सिटी का दर्जा दिलाने के लिए प्राधिकरण को अपने क्षेत्र में विस्तार करना पड़ा था. जिसके तहत जिले की पिपराइच, पीपीगंज और मुंडेरा बाजार नगर पंचायत सहित 233 राजस्व गांव को इसमें शामिल किया गया था. जहां अभी तक महायोजना लागू नहीं होने के कारण भवन निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी. प्राधिकरण जो नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है, उसके बाद यहां नियमानुसार निर्माण की अनुमति लेना आसान हो जाएगा.