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गोरखपुर; 1700 एकड़ में नक्शा पास कराने की बाधा हुई दूर, जानिये क्या GDA का नया प्लान?

GDA के अध्यक्ष एवं कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने दी जानकारी.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 4:42 PM IST

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गोरखपुर : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) अपने विस्तारित क्षेत्र में प्लाॅट खरीद चुके लोगों, मूल निवासियों, आवासीय योजना के लिये बड़ी राहत देने जा रहा है. शहर के 1700 एकड़ क्षेत्रफल में अब नक्शा पास होने की बाधा दूर हो गई है. इससे प्राधिकरण की जहां आय बढ़ेगी तो वहीं लोगों को व्यवस्थित आवास बनाने का भी रास्ता मिल जाएगा. निजी आवास योजना के विकसित होने से लोगों के आवास की जरूरत भी पूरी होगी.

"समस्या का निकला समाधान" : GDA के अध्यक्ष एवं कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को महायोजना लागू नहीं होने के कारण वर्षों से भवन बनवाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की समस्या आ रही थी, जिसका समाधान निकाल लिया गया है.

जानिये क्या GDA का नया प्लान? (Video credit: ETV Bharat)

"SOP जारी की गई" : उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से एक SOP जारी की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण विस्तारित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने से पहले भी लोगों को मानचित्र स्वीकृत करने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इस समस्या के निदान के लिए 6 माह के भीतर महायोजना तैयार कर शासन से अनुमोदित कर लिया जाएगा.

"233 राजस्व गांव को शामिल किया गया था" : उन्होंने बताया कि गोरखपुर को मेट्रो सिटी का दर्जा दिलाने के लिए प्राधिकरण को अपने क्षेत्र में विस्तार करना पड़ा था. जिसके तहत जिले की पिपराइच, पीपीगंज और मुंडेरा बाजार नगर पंचायत सहित 233 राजस्व गांव को इसमें शामिल किया गया था. जहां अभी तक महायोजना लागू नहीं होने के कारण भवन निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी. प्राधिकरण जो नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है, उसके बाद यहां नियमानुसार निर्माण की अनुमति लेना आसान हो जाएगा.

उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर 2020 की अधिसूचना के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया था. मौजूदा समय में प्राधिकरण का कुल क्षेत्रफल करीब 642 वर्ग किलोमीटर है. इसमें 465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित गोरखपुर महा योजना- 2021 (पुनरीक्षित) को शासन ने जनवरी- 2024 में मंजूरी दी थी. हालांकि शेष 177 वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र की महायोजना अब तक तैयार नहीं हो सकी है.

उन्होंने बताया कि जिसके लिए कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया चल रही है. 6 महीने के भीतर इस महा योजना को तैयार कर शासन से अनुमोदित करने के दौरान जो भी मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा. नगर पंचायत क्षेत्र में मानचित्रों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन इलाकों में सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं है, वहां प्रस्तावित मार्ग के बीच से दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन छोड़ने की शर्त पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी. नक्शा स्वीकृत की नई सुविधा लोगों को राहत देगी.


जीडीए ने यह भी तय किया है कि सभी जमीनों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकेगी. राजस्व अभिलेखों में जलाशय, वाटर बॉडी, बंजर भूमि, वन, श्मशान और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज भूमि पर निर्माण प्रतिबंधित रहेगा. नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में जल एवं वायु प्रदूषण या हजार्ड्स वेस्ट उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं होंगे.

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