ETV Bharat / state

गोरखपुर: शिवकुमार हत्याकांड के आरोपियों पर होगी NSA की कार्रवाई, कुल 8 पर मुकदमा

बता दें कि बीते 8 अगस्त को सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में आयोजित ब्रह्म भोज कार्यक्रम में शामिल होने निकले शिवकुमार त्रिपाठी पर हमलाकर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया था. घायल शिवकुमार को आसपास के लोग ऑटो से इलाज के लिए लेकर जा रहे थे, इसी बीच आरोपियों ने ऑटो को घेर कर तलवार से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया और मौत के घाट उतार दिया.

गोरखपुर: सिकरीगंज थाना क्षेत्र में शाम के वक्त तलवार से हमला कर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अब उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई शुरू की जा रही है. साथ ही संबंधित थानेदार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है.

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए परिजनों की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन पुलिस ने अब एक और आरोपी का नाम बढ़ाकर आठ पर मुकदमा पंजीकृत किया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तलवार और खंती भी बरामद कर ली है.

पुलिस नामजद आरोपियों के के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाने जा रही है. पुलिस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका और उनके खिलाफ जुटाए गए सभी साक्ष्य का विस्तृत रिपोर्ट संकलित कर रही है. पुलिस आगे की कार्रवाई इन्हीं साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ाएगी.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि, 8 अगस्त को सिकरीगंज में शिवकुमार की हत्या में परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर सात नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस ने अपनी तरफ से एक नाम और बढ़ाया है. अब अभियुक्त की संख्या आठ हो गई है. इस घटना की जांच में पता चला कि साल 2024 में आदेश चौधरी की हत्या हुई थी, जिसमें शिवकुमार त्रिपाठी के परिजनों का नाम आया था. जिसकी रंजिश के चलते अभियुक्त द्वारा यह घटना की गई है. इस मामले में थाना प्रभारी सिकरीगंज अंजुल चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढे़ं: गोरखपुर: शिवकुमार हत्याकांड को लेकर बिफरे अधिवक्ता, सड़क जाम कर प्रदर्शन