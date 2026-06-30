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IRCTC लेकर आया 'खुशबू गुजरात की' टूर पैकेज, बेहद कम खर्च में करें सोमनाथ, द्वारका और दीव की सैर!

गुजरात घूमने का सुनहरा मौका, IRCTC के पैकेज में मिल रही हैं ये शानदार सुविधाएं

गुजरात घूमने का सुनहरा मौका
गुजरात घूमने का सुनहरा मौका (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:20 PM IST

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गोरखपुर: यात्री सुविधा, खानपान और पर्यटन यात्रा को लेकर भारतीय रेलवे की एक प्रमुख शाखा 'आईआरसीटीसी' इस बार, गुजरात घूमने को लेकर 'खुशबू गुजरात की' नाम से एक खास टूर पैकेज लेकर आई है. इस यात्रा की खासियत यह है कि इसमें ट्रेन नहीं हवाई हवाई जहाज के जरिए यह रेल सेवा विभाग पर्यटकों को लेकर जाएगा.

टूर की अवधि क्या है?: यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. जिसमें राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर, दीव, द्वारका का भ्रमण कराया जाएगा. टूर की शुरुआत 1 अगस्त से होगी और 7 अगस्त को खत्म होगी. इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से राजकोट आने जाने की व्यवस्था फ्लाइट के माध्यम से की गई है. साथ ही खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गयी है.

IRCTC लेकर आया 'खुशबू गुजरात की' टूर पैकेज
IRCTC लेकर आया 'खुशबू गुजरात की' टूर पैकेज (Photo Credit: ETV Bharat)

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है. आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से 'खुशबू गुजरात की' हवाई टूर पैकेज का संचालन किया जा रहा है- अजीत कुमार सिन्हा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आईआरसीटीसी, उ.क्षे.लखनऊ

पर्यटक को कहां- कहां ले जाएंगे?: यात्रा के दौरान बाला हनुमान मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, बेट द्वारका, रुख्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच, कीर्ति मंदिर (महात्मा गांधी का जन्म स्थान), सुदामा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, भालका तीर्थ, दीव किला, दीव समुद्र तट, नायडा गुफाएं और गंगेश्वर महादेव मंदिर का भ्रमण कराया जायेगा.

टूर में कितना खर्च आएगा?: एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 61900 रुपया है. दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 49000, और तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 47200 रुपये लगेगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 42700 बेड सहित और 37400 रुपये बिना बेड के होगा.

इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिये 8287930911/8287930902/9236391911 मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

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