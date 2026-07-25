गोरखपुर: NER ने अपनी पहली हेरिटेज रेल लाइन को बाढ़-बारिश से सुरक्षित रखने का बनाया प्लान, जानिए क्या है तैयारी?

गोरखपुर: NER ने अपनी पहली हेरिटेज रेल लाइन को बाढ़-बारिश से सुरक्षित रखने का बनाया प्लान, जानिए क्या है तैयारी?
मैलानी-नानपारा रेल लाइन का रखरखाव होगा, जिससे जलभराव होने पर ट्रेन रोकनी नहीं पड़ेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 6:14 PM IST
गोरखपुर: आज से करीब 130 साल पहले अंग्रेजों ने जिस मैलानी टू नानपारा रेलवे लाइन को जंगल के बीच से होकर गुजारा था, पूर्वोत्तर रेलवे उसे अब और सुरक्षित करने जा रहा है. इस रेल लाइन को रेलवे बोर्ड ने अक्टूबर 2025 में हेरिटेज लाइन घोषित किया. जिसके बाद इस लाइन को बेहतर बनाने का काम जो स्वीकृत हुआ. उसमें कुछ जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है और यह काम NER( पूर्वोत्तर रेलवे) ने अपनी पहली हेरिटेज रेल लाइन को बाढ़ और बारिश से सुरक्षित रखने के क्रम में शुरू किया है. जिससे इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को सिर्फ लाभ होगा बल्कि पर्यटकों को इसका होगा लाभ.
इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि बड़ी रेल लाइन की तरह होगा मैलानी-नानपारा रेल लाइन का रखरखाव. जिससे जलभराव होने पर रोकनी नहीं पड़ेगी ट्रेन. बताया कि रखरखाव और मरम्मत के लिए 'आधुनिक डुओमेटिक मशीन' को उपयोग में लाया जाएगा. करीब 171 किलोमीटर की इस लाइन में करीब 16 स्टेशन और 71 पुल और 52 छोटे पुल पड़ते हैं. इसमें पुराने स्लीपर हटाकर कंक्रीट के स्लीपर लगेंगे.और भी कार्य होंगे जिससे लोगों के साथ पर्यटको को भरपूर आनंद में कोई संकट न होने पाए.
उन्होंने बताया कि अब रेलवे ट्रैक की समीक्षा के लिए बड़ी लाइन की तरह ही छोटी लाइन की मरम्मत भी आधुनिक मशीन से की जा सकेगी. इससे स्लीपर के नीचे बिछाई जाने वाली गिट्टी की पैकिंग बेहतर तरीके से होगी. इससे ट्रैक मजबूत और सुरक्षित रहेगी. बाढ़ का पानी आने के बाद भी ट्रैक से रिसाव नहीं होगा. बताया कि यह दुधवा जंगल से होकर गुजरती है और पूर्वोत्तर रेलवे के खाते में अब यही छोटी लाइन रह गई है. बताया कि अब बारिश और बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक के किनारे तक पहुंचने पर भी हेरिटेज ट्रेन चलाई जा सकेगी.
अक्सर मैलानी -नानपारा के बीच भीरा-पलिया कला, अटरिया गांव के पास कई बार शारदा नदी के बाढ़ का पानी आ जाने से जल भराव हो जाता है और रेल पटरी के नीचे की मिट्टी बहने लगती है. इसके चलते नानपारा-मैलानी और बिछिया-मैलानी टूरिस्ट पैसेंजर निरस्त करनी पड़ती है. लेकिन अब डोमेटिक मशीन से बेहतर लेवलिंग होगी और एलाइनमेंट भी सटीक होगा. जिससे ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे ट्रैक मजबूत रहेगा. इससे ट्रेन के पटरी से उतरने की आशंका भी काम हो जायेगी.
उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने इको टूरिज्म और विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस रूट को हेरिटेज रूट घोषित किया है. जिसकी यात्रा तय करने में करीब 7 घंटे का समय लगता है. समय-समय पर इसको ब्रॉड गेज में बदलने की मांग भी होती रही है. लेकिन अब हेरिटेज रूट घोषित होने के बाद रेलवे बोर्ड ही सब कुछ तय करेगा कि क्या होना है.
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