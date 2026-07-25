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गोरखपुर: NER ने अपनी पहली हेरिटेज रेल लाइन को बाढ़-बारिश से सुरक्षित रखने का बनाया प्लान, जानिए क्या है तैयारी?

मैलानी-नानपारा रेल लाइन ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: आज से करीब 130 साल पहले अंग्रेजों ने जिस मैलानी टू नानपारा रेलवे लाइन को जंगल के बीच से होकर गुजारा था, पूर्वोत्तर रेलवे उसे अब और सुरक्षित करने जा रहा है. इस रेल लाइन को रेलवे बोर्ड ने अक्टूबर 2025 में हेरिटेज लाइन घोषित किया. जिसके बाद इस लाइन को बेहतर बनाने का काम जो स्वीकृत हुआ. उसमें कुछ जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है और यह काम NER( पूर्वोत्तर रेलवे) ने अपनी पहली हेरिटेज रेल लाइन को बाढ़ और बारिश से सुरक्षित रखने के क्रम में शुरू किया है. जिससे इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को सिर्फ लाभ होगा बल्कि पर्यटकों को इसका होगा लाभ. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार (Video Credit; ETV Bharat) इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि बड़ी रेल लाइन की तरह होगा मैलानी-नानपारा रेल लाइन का रखरखाव. जिससे जलभराव होने पर रोकनी नहीं पड़ेगी ट्रेन. बताया कि रखरखाव और मरम्मत के लिए 'आधुनिक डुओमेटिक मशीन' को उपयोग में लाया जाएगा. करीब 171 किलोमीटर की इस लाइन में करीब 16 स्टेशन और 71 पुल और 52 छोटे पुल पड़ते हैं. इसमें पुराने स्लीपर हटाकर कंक्रीट के स्लीपर लगेंगे.और भी कार्य होंगे जिससे लोगों के साथ पर्यटको को भरपूर आनंद में कोई संकट न होने पाए.