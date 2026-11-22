गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर 9 पैसेंजर ट्रेनें होंगी रद्द, रेल संरक्षा आयुक्त 18 दिसंबर को रेल लाइनों का करेंगे निरीक्षण
गोरखपुर-नरकटियागंज समेत नौ पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी. नौ ट्रेनो को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनों को नियंत्रित तरीके से चलाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:16 PM IST
गोरखपुर कैंट–पनियहवा रेलखंड पर पिपराइच, बोदरवार और कप्तानगंज स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण 18 दिसंबर को रेल सुरक्षा आयुक्त करेंगे. इसके चलते दिसंबर में विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-नरकटियागंज समेत नौ पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी. जबकि, नौ ट्रेनो को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनों को रोक कर नियंत्रित तरीके से चलाई जाएगी.
इस आशय की जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है की वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेल खंड पर स्थित पिपराइच-बोदरवार-कप्तानगंज स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य तथा 18 दिसम्बर 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा.
निरस्त की गई गाड़ियां:
- गोरखपुर कैंट एवं नरकटियागंज से 3 से 18 दिसम्बर, 2026 तक चलने वाली 55096/55097 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज-सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- सीवान एवं गोरखपुर कैंट से 13 से 18 दिसम्बर 2026 तक 55035/55036 सीवान-गोरखपुर कैंट- सीवान सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- सीवान एवं थावे से 13 से 18 दिसम्बर, 2026 तक 55037/55038 सीवान-थावे-सीवान सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- नरकटियागंज से 17, 18 एवं 19 दिसम्बर, 2026 तक 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- बढ़नी से 17 एवं 18 दिसम्बर, 2026 तक 55040 बढ़नी-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- नरकटियागंज- गोरखपुर कैंट से 13 से 18 दिसम्बर, तक 2026 55047/55048 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर कैंट से 17, 18 एवं 19 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- नरकटियागंज से 17, 18 एवं 19 दिसम्बर, 2026 तक 55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- थावे से 17 एवं 18 दिसम्बर, 2026 तक 75105 थावे-नकहा जंगल डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
मार्ग परिवर्तन कर चलने वाली ट्रेने:
- बान्द्रा टर्मिनस से 15 एवं 16 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 19037 बान्द्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, सिसवा बाज़ार, खड्डा, पनियहवा, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, पीपरा, चकिया, मेहसी एवं मोतीपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- दरभंगा से 17 एवं 18 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 19726 दरभंगा-खातीपुरा (जयपुर) अमृत भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा एवं कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- गोरखपुर से 17 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव पिपराइच, कप्तानगंज, सिसवा बाज़ार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया एवं मेहसी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनल से 16 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 12212 आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी एवं चकिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- खातीपुरा (जयपुर) से 17 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 19725 खातीपुरा (जयपुर) दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल एवं बैरगनिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- बरौनी से 18 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 19038 बरौनी-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव मोतीपुर, मेहसी, चकिया, पीपरा, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, पनियहवा, खड्डा, सिसवा बाज़ार एवं कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 17 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 15530 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी एवं चकिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा
- अमृतसर से 16 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, घुघुली, सिसवा बाज़ार, खड्डा, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, पीपरा, चकिया, मेहसी एवं मोतीपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- गुवाहाटी से 16 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव मोतीपुर, मेहसी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाज़ार एवं कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
पुनर्निर्धारण/नियंत्रण:
- नरकटियागंज से चलने वाली 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी 23 एवं 24 नवम्बर, 2026 को मार्ग में 15 मिनट; 25 नवम्बर, 2026 को मार्ग मे 30 मिनट तथा 26, 27, 29, 30 नवम्बर एवं 01 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- गोरखपुर कैंट से 23, 24, 25, 26, 27, 29 एवं 30 नवम्बर तथा 01 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 55096 गोरखुपर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनल से चलने वाली 15274 आनन्द विहार टर्मिनल-रक्सौल एक्सप्रेस 27 नवम्बर एवं 12 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 75 मिनट, 01 एवं 04 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 20 मिनट, 10 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 45 मिनट, 16 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 90 मिनट तथा 17 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- देहरादून से 05 एवं 12 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस देहरादून से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- दरभंगा से चलने वाली 22551 दरभंगा-जलन्धर सिटी एक्सप्रेस 05 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 90 मिनट तथा 12 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- मुजफ्फरपुर से चलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 17 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 120 मिनट तथा 18 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- अमृतसर से 17 दिसम्बर, 2026 को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस मार्ग में 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- रक्सौल से चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 17 दिसम्बर, 2026 को मार्ग में 60 मिनट नियंत्रित तथा 18 दिसम्बर, 2026 को रक्सौल से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- पूर्णिया कोर्ट से चलने वाली 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी 22 नवम्बर, 2026 को मार्ग में 60 मिनट तथा 29 नवम्बर, 2026 को मार्ग में 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनल से चलने वाली 04014 आनन्द विहार टर्मिनल-लौकहा बाज़ार विशेष गाड़ी 22 से 24 नवम्बर, 2026 तक मार्ग में 60 मिनट तथा 25, 26, 28 एवं 29 नवम्बर, 2026 को मार्ग में 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- लौकहा बाज़ार से चलने वाली 04013 लौकहा बाज़ार-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी 24, 25, 26 एवं 28 नवम्बर, 2026 को मार्ग में 30 मिनट तथा 29 एवं 30 नवम्बर, 2026 को मार्ग में 40 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- सहरसा से 24 नवम्बर, 2026 को चलने वाली 05575 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी मार्ग में 100 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- कटिहार से 25 नवम्बर, 2026 को चलने वाली 05736 कटिहार-अमृतसर विशेष गाड़ी मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
शॉर्ट टर्मिनशन/ओरिजिनेशन:
- थावे से 26 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 2026 तक चलने वाली 55115 थावे-कप्तानगंज सवारी गाड़ी कप्तानगंज के स्थान पर रामकोला स्टेशन में यात्रा समाप्त करेगी.
- कप्तानगंज से 26 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 2026 तक चलने वाली 55116 कप्तानगंज-थावे सवारी गाड़ी कप्तानगंज के स्थान पर रामकोला स्टेशन से चलाई जायेगी.
- थावे से 26 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 2026 तक चलने वाली 55107 थावे-कप्तानगंज सवारी गाड़ी कप्तानगंज के स्थान पर रामकोला स्टेशन में यात्रा समाप्त करेगी.
कप्तानगंज से 26 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 2026 तक चलने वाली 55108 कप्तानगंज-थावे सवारी गाड़ी कप्तानगंज के स्थान पर रामकोला स्टेशन से चलाई जायेगी.
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