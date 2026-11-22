ETV Bharat / state

गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर 9 पैसेंजर ट्रेनें होंगी रद्द, रेल संरक्षा आयुक्त 18 दिसंबर को रेल लाइनों का करेंगे निरीक्षण

गोरखपुर नरकटियागंज रूट पर 9 पैसेंजर ट्रेनें होंगी रद्द ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर कैंट–पनियहवा रेलखंड पर पिपराइच, बोदरवार और कप्तानगंज स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण 18 दिसंबर को रेल सुरक्षा आयुक्त करेंगे. इसके चलते दिसंबर में विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-नरकटियागंज समेत नौ पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी. जबकि, नौ ट्रेनो को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनों को रोक कर नियंत्रित तरीके से चलाई जाएगी.

इस आशय की जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है की वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेल खंड पर स्थित पिपराइच-बोदरवार-कप्तानगंज स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य तथा 18 दिसम्बर 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा.