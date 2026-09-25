ETV Bharat / state

गोरखपुर में बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर NSUI नेता पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

गोरखपुर में डीडीयू विश्वविद्यालय और छात्र संघ चौराहे पर बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला पर FIR दर्ज की गई.

Photo Credit: ETV Bharat
छात्र संघ चुनाव की मांग वाले पोस्टरों पर गोरखपुर में बढ़ा विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर के डीडीयू विश्वविद्यालय और छात्र संघ चौराहे समेत शहर के कई प्रमुख स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाना एक छात्र नेता को भारी पड़ गया. नगर निगम की शिकायत पर कैंट पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार ने शुक्रवार को कैंट थाने में लिखित तहरीर देकर यह कड़ी कार्रवाई कराई. शहर के मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को बिना इजाज़त पोस्टरों से पाट दिए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने यह कड़ा रुख अपनाया है.

पोस्टरों के स्लोगन से गरमाई राजनीति: इन विवादित होर्डिंगों पर "यूपी में छात्र संघ पर ताला, दिल्ली में जीत पर माला, यूपी में छात्र संघ चुनाव कब बहाल होंगे" जैसे स्लोगन लिखे गए थे. NSUI कार्यकर्ताओं ने इन फ्लेक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई थी. अपर नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम से अनुमति लिए बिना लगाए गए ये फ्लेक्स आपत्तिजनक हैं और शहर के नियमों का उल्लंघन करते हैं. शिकायत मिलते ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा को सौंप दी है.

नगर निगम ने साफ़ की अपनी नीति: नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी होर्डिंग, बैनर या पोस्टर लगाने पर सख्त रोक है. बिना अनुमति लगे पोस्टर शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं और कई बार इनसे ट्रैफिक व्यवस्था में भी रुकावट आती है. अधिकारियों के मुताबिक बार-बार चेतावनी देने के बावजूद छात्र नेता मनमानी कर रहे थे, जिसके बाद यह कानूनी कदम उठाना पड़ा. नगर निगम ने साफ कर दिया है कि नियम सभी नागरिकों और संगठनों के लिए बराबर हैं और किसी को भी बेधड़क अवैध प्रचार की छूट नहीं दी जाएगी.

कार्रवाई के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता नाराज़: इस कानूनी कार्रवाई के बाद गोरखपुर की छात्र राजनीति में अचानक हलचल तेज़ हो गई है और माहौल गरमा गया है. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जबकि वे केवल छात्रों के हित की आवाज़ उठा रहे थे. दूसरी ओर, मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जाँच की जा रही है. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कानून के अनुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर की सेजल गुप्ता ने इस्तांबुल एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, बेंच प्रेस में देश का नाम किया रोशन

TAGGED:

GORAKHPUR NAGAR NIGAM
DDU GORAKHPUR UNIVERSITY STUDENT
गोरखपुर छात्र संघ चुनाव बैनर
गोरखपुर नगर निगम एफआईआर
FIR NSUI LEADER ADITYA SHUKLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.