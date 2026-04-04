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जनगणना 2026: गोरखपुर नगर निगम का विशेष प्लान, डिजिटल मैप से होगी मकानों की गणना

16 भाषाओं में मांगी गई जानकारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: देश में 16वीं जनगणना की प्रक्रिया का गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही गोरखपुर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है. जनगणना 2026 को केंद्रीय रणनीतियों के अनुरूप सफल बनाने के लिए नगर निगम ने एक विशेष ब्लूप्रिंट तैयार किया है. योजना के तहत हर वार्ड में 200-200 मकानों का एक विशिष्ट ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसका अपना अलग डिजिटल मानचित्र होगा. इस व्यवस्थित ढांचे से एक साथ 700 से 800 लोगों का सटीक आंकड़ा दर्ज करने में सुगमता होगी. ब्लॉक और इंजीनियरों को जिम्मेदारी: नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्देश दिए हैं कि झुग्गी-झोपड़ियों और स्लम बस्तियों में रहने वालों के लिए अलग से गणना ब्लॉक बनाए जाएं. इस अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक सीमाओं और भौगोलिक प्रकृति का विशेष ध्यान रखने की नीति बनाई गई है. नगर निगम के सभी अवर अभियंताओं को अपने-अपने आवंटित वार्डों में ब्लॉक गठन और मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मुख्य अभियंता अमित शर्मा को इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षक बनाया गया है ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो. नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्देश दिए. (Photo Credit: ETV Bharat)