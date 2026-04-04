जनगणना 2026: गोरखपुर नगर निगम का विशेष प्लान, डिजिटल मैप से होगी मकानों की गणना
गोरखपुर नगर निगम ने जनगणना 2026 के लिए विशेष रणनीति बनाई है. हर वार्ड में 200 मकानों के ब्लॉक और डिजिटल मैप तैयार किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 9:07 PM IST
गोरखपुर: देश में 16वीं जनगणना की प्रक्रिया का गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही गोरखपुर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है. जनगणना 2026 को केंद्रीय रणनीतियों के अनुरूप सफल बनाने के लिए नगर निगम ने एक विशेष ब्लूप्रिंट तैयार किया है. योजना के तहत हर वार्ड में 200-200 मकानों का एक विशिष्ट ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसका अपना अलग डिजिटल मानचित्र होगा. इस व्यवस्थित ढांचे से एक साथ 700 से 800 लोगों का सटीक आंकड़ा दर्ज करने में सुगमता होगी.
ब्लॉक और इंजीनियरों को जिम्मेदारी: नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्देश दिए हैं कि झुग्गी-झोपड़ियों और स्लम बस्तियों में रहने वालों के लिए अलग से गणना ब्लॉक बनाए जाएं. इस अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक सीमाओं और भौगोलिक प्रकृति का विशेष ध्यान रखने की नीति बनाई गई है. नगर निगम के सभी अवर अभियंताओं को अपने-अपने आवंटित वार्डों में ब्लॉक गठन और मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मुख्य अभियंता अमित शर्मा को इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षक बनाया गया है ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो.
मोबाइल ऐप और 16 भाषाओं का विकल्प: नगर आयुक्त ने बताया कि जनगणना 2026 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन किया जाएगा. पहले चरण में 'हाउस लिस्टिंग' और 'हाउसिंग सेंसस' का कार्य होगा, जिसके लिए 33 सवालों की एक विस्तृत सूची जारी की गई है. नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 16 विभिन्न भाषाओं में मांगी गई जानकारी दर्ज कर सकते हैं. गणनाकर्मी घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आवासीय संपत्ति का उपयोग कहीं वाणिज्यिक कार्यों के लिए तो नहीं हो रहा है.
जाति-धर्म को लेकर पूछे जाएंगे सवाल: जनगणना के दौरान पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ संपत्ति के स्वामित्व और वाहनों का डेटा भी जुटाया जाएगा. दूसरे चरण में 'पापुलेशन सेंसस' की गणना की जाएगी, जिसमें परिवार के मुखिया से संबंध, धर्म, जाति और उप-संप्रदाय जैसे करीब 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है. नगर निगम की टीम मकानों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री से लेकर परिवार की आर्थिक स्थिति तक का पूरा खाका तैयार करेगी. इस डिजिटल पहल से डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे.
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