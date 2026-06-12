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गोरखपुर नगर निगम की ब्रांडिंग बेनकाब; कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया धरातल पर फेल, घरों से कूड़ा उठान भी लचर

नगर आयुक्त अजय जैन बताते हैं कि ग्राम सुथनी में बन रहे प्लांट का निरीक्षण किया गया हैं. कार्य प्रणाली पर चर्चा की गई है. कार्यदाई कंपनी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. पहले NTPC प्लांट को 25 मई तक स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत से समय कुछ बढ़ गया है. इस प्लांट से निकलने वाले इनर्ट से कंपोस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी. एमएसडब्ल्यू पिट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा. एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग यूनिट का वैकल्पिक व्यवस्था भी किया जाएगा. पर्यावरण को देखते हुए लगे मियां बाकी का रखरखाव सही तरीके से किया जाएगा एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी.

योगी सरकार में कूड़ा डंपिंग यार्ड शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर सुथनी नामक स्थान पर बनाया गया है. यहां चारकोल प्लांट, बायोगैस प्लांट और कुछ अन्य प्लांट कचरे के निस्तारण की योजना बनी है, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं. नगर निगम ट्रायल की बात पिछले दो साल से कर रहा है. इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर करोड़ों खर्च कर दिए गए, लेकिन सॉलिड वेस्ट प्लांट धरातल पर उतारना अभी सपने जैसा है. अधिकारी, महापौर सिर्फ कोरे वादे दोहरे रहे हैं.

गोरखपुर : नगर निगम स्तर से कूड़े के निस्तारण को लेकर खूब ब्रांडिंग और प्लानिंग की गई, लेकिन धरातल पर परिणाम नाकाफी हैं. शहर से निकलने वाला कूड़ा शहर के इर्द -गिर्द ही ढेर हैं. कई स्थानों पर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं.

महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि कूड़ा निस्तारण में तेजी लाने का ही प्रयास हो रहा है. एनजीटी ने नगर निगम पर 30 करोड़ का हर्जाना लगाया था. जिसमें कुछ शर्तों के साथ छूट मिली है. एसएमएस प्लांट को जल्दी से जल्दी सक्रिय करने की योजना है.

कूड़ा निस्तारण का दावा ; नगर निगम क्षेत्र के 1,73,000 घरों में से केवल 1,12000 घर से कूड़ा उठाने का दावा विभाग करता है. जबकि कई मोहल्ले के पार्षद इस आंकड़े में और कमी होने की बात करते हैं. वार्ड के भीतर खाली जगह पर भी कूड़ा डंप किया जा रहा है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम में हैंडोवर हुई कॉलोनी में भी स्थिति चिंताजनक है. यहां डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है. जिससे सड़क पर इधर-उधर कूड़ा पड़ा दिखता है. इश बाबत दिग्विजयनगर वार्ड के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, बेतिया हाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी, पूर्व उपसभापति और पार्षद मनु जायसवाल कूड़ा नहीं उठने की शिकायत दर्ज करा चुके हैं.



सुथनी में लगने वाले प्लांट से असुविधा होगी दूर : करीब 255 करोड़ रुपये की लागत से 15 एकड़ में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन प्लांट से प्रतिदिन 500 टन कचरे का निस्तारण होगा. इस प्लांट में एनटीपीसी की तरफ से 50 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट भी लगाया जाएगा. यह सैकड़ों लोगों के रोजगार का भी बड़ा माध्यम बनेगा. 25 वर्ष के लिए यह करार हुआ है. जिससे नगर निगम 650 करोड़ की बचत करेगा. जिसका 25 वर्षों तक संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा. इसमें 10 एकड़ में सीएनजी प्लांट की स्थापना की जा रही है. एनटीपीसी को नगर निगम एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 25 वर्ष के लिए जमीन को लीज पर दिया है. नगर निगम में रोजाना करीब 506 टन कूड़ा निकल रहा है. जिसमें से 200 टन गीला कूड़ा बायो सीएनजी प्लांट को दिया जाएगा. बचा 306 टन कूड़ा चारकोल प्लांट को भेजा जाएगा.

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