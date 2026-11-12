गोरखपुर में 5000 से ज्यादा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन अटके, नए नियम से बढ़ी परेशानी
गोरखपुर नगर निगम में नए नियमों के चलते 5000 से अधिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित हैं. पेश है मुकेश पांडेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:12 PM IST
गोरखपुर: अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है और आपने अभी तक उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो अब देरी करना भारी पड़ सकता है. नए नियमों के चलते गोरखपुर नगर निगम में दो साल से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अटक गई है.
हालात यह हैं कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम पहुंच रहे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. नगर निगम के सभी पांच जोन में ऐसे करीब 5 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि मामला न्यायिक प्रक्रिया और जिला प्रशासन के स्तर पर अटका हुआ है.
नए नियम से अटकी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया: लोकसभा से पारित संशोधित कानून के बाद जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की जानकारी दो साल से अधिक समय बाद दी जाती है, तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आदेश लेना अनिवार्य होगा. इसके बाद आदेश की प्रति नगर निगम में जमा करनी होगी. तभी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
इस नई व्यवस्था के चलते गोरखपुर नगर निगम में दो साल से अधिक पुराने मामलों के प्रमाण पत्र बनाने का काम प्रभावित हो रहा है. करीब 45 दिनों से यह प्रक्रिया ठप पड़ी है. नगर निगम के अधिकारी भी इस समस्या को लेकर परेशान हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती और संबंधित व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो पाई है. ऐसे में आवेदक लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिल पा रहा है.
नगर आयुक्त बोले- जल्द निकाला जाएगा समाधान: इस मामले में ईटीवी भारत ने नगर आयुक्त अजय जैन से बातचीत की. उन्होंने बताया कि दो साल से अधिक विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. नियमानुसार सभी मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी के स्तर पर निर्णय लिया जाना है.
नगर आयुक्त के मुताबिक, जैसे ही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती या संबंधित व्यवस्था के बारे में जिला प्रशासन से जानकारी मिलेगी, प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकों को नगर निगम के अधिकारियों के प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए. फिलहाल यह मामला नगर निगम के साथ-साथ जिला प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है.
डेढ़ महीने से बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगा रहा चक्कर: नगर निगम कार्यालय में ईटीवी भारत की टीम को कई ऐसे आवेदक मिले, जो लंबे समय से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हैं. अरसिल कमाल ने बताया कि वह पिछले डेढ़ महीने से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं. बच्चे के जन्म के समय वह गोरखपुर से बाहर थे और अब लौटने के बाद प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन नए नियमों के चलते उनका आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है.
अरसिल कमाल ने शासन और प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द न्यायिक अधिकारी की तैनाती की जाए, ताकि उनके जैसे लोगों की परेशानी दूर हो सके. रामस्वरूप और सर्वेश कुमार की भी यही शिकायत है कि उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. सर्वेश कुमार ने बताया कि जिस बच्ची का प्रमाण पत्र बनवाना है, वह मानसिक रूप से दिव्यांग है और पढ़-लिख भी नहीं सकती. परिवार को पेंशन संबंधी काम के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन इसके बिना उनका काम अटका हुआ है.
दो साल के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या है नियम: नए नियमों के तहत दो साल से कम अवधि के विलंबित मामलों में भी अब अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. यदि जन्म या मृत्यु की सूचना एक से दो साल के भीतर दी जाती है, तो इसके पंजीकरण के लिए जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम या उनके अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश लेना होगा. अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही आदेश जारी करेंगे. इसके बाद ही संबंधित नगर निगम या रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
स्कूलों में दाखिले के लिए भी बढ़ी अभिभावकों की चिंता: नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और कई स्कूलों में नए सत्र के लिए दाखिला फॉर्म मिलने लगे हैं. ऐसे में बच्चों का एडमिशन कराने की तैयारी कर रहे अभिभावकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज है. लेकिन गोरखपुर नगर निगम में करीब डेढ़ महीने से प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. राजेश श्रीवास्तव, अख्तर अली, दुर्गेश पांडेय और अंगद प्रजापति समेत कई अभिभावकों ने ईटीवी भारत से अपनी परेशानी साझा की.
अभिभावकों का कहना है कि यदि प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं हुई, तो बच्चों के स्कूल में दाखिले पर भी असर पड़ सकता है. समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने से वे दाखिले के लिए जरूरी फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे. वहीं, जिन परिवारों को पेंशन या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, उनका काम भी अटका हुआ है. ऐसे में लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे.
समय सीमा, शुल्क और मंजूरी के नियम: आवेदन करने में हुई देरी के आधार पर प्रक्रिया और शुल्क को 5 श्रेणियों में बांटा गया है:
|देरी की अवधि
|विलंब शुल्क
|आवश्यक मंजूरी / प्रक्रिया
|0 से 21 दिन के भीतर
|मुफ्त
|सीधे स्थानीय रजिस्ट्रार (नगर निगम/पालिका या ग्राम पंचायत) जारी करते हैं.
|21 से 30 दिन तक
|20 रुपये
|रजिस्ट्रार की अनुमति और एक साधारण शपथ पत्र आवश्यक है.
|31 दिन से 1 वर्ष तक
|50 रुपये
|जिला या अपर जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति और शपथ पत्र देना होगा.
|1 वर्ष से 2 वर्ष तक
|100 रुपये
|जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश जरूरी है.
|2 वर्ष से अधिक
|100 रुपये + कोर्ट फीस
|प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट आदेश अनिवार्य है. इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी और 2 गवाह पेश करने होंगे.
नगर निगम ने कार्यालय में चस्पा की जरूरी जानकारी: इस बीच नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अपने कार्यालय में चस्पा की है. निगम के मुताबिक, आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का सत्यापन होने के बाद ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा. आवेदन फॉर्म सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे. जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ माता-पिता या आवेदक का आधार कार्ड लगाना भी अनिवार्य है.
यदि बच्चे का जन्म किसी सरकारी या निजी अस्पताल में हुआ है, तो वहां से जारी जन्म संबंधी दस्तावेज देना होगा. घर पर जन्म होने की स्थिति में पांच साल तक की उम्र के बच्चों के लिए शपथ पत्र देना होगा. पांच साल से अधिक उम्र के बच्चे के मामले में स्कूल का प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा. इसके अलावा, जन्म के समय और आवेदन की अवधि के हिसाब से संबंधित अधिकारी के नाम शपथ पत्र देना होगा.
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना देना होगा शुल्क: नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जन्म के 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. 21 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने पर 20 रुपये और 31 दिन से 12 महीने के भीतर आवेदन करने पर 50 रुपये शुल्क निर्धारित है. वहीं, 12 महीने से अधिक समय बीतने पर आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा. हालांकि, देरी की अवधि के हिसाब से जरूरी आदेश और दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी नगर निगम ने अलग प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज निर्धारित किए हैं. आवेदक इसकी पूरी जानकारी नगर निगम कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. फिलहाल सबसे बड़ी समस्या दो साल से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को लेकर है. ऐसे में करीब पांच हजार से अधिक लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए अब अभिभावकों और अन्य आवेदकों की निगाहें जिला प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं.
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