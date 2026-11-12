ETV Bharat / state

गोरखपुर में 5000 से ज्यादा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन अटके, नए नियम से बढ़ी परेशानी

जानिए नगर निगम के नए नियम और जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है और आपने अभी तक उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो अब देरी करना भारी पड़ सकता है. नए नियमों के चलते गोरखपुर नगर निगम में दो साल से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अटक गई है.

हालात यह हैं कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम पहुंच रहे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. नगर निगम के सभी पांच जोन में ऐसे करीब 5 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि मामला न्यायिक प्रक्रिया और जिला प्रशासन के स्तर पर अटका हुआ है.

न्यायिक अधिकारी की तैनाती होते ही शुरू होगा काम. (Video Credit: ETV Bharat) नए नियम से अटकी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया: लोकसभा से पारित संशोधित कानून के बाद जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की जानकारी दो साल से अधिक समय बाद दी जाती है, तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आदेश लेना अनिवार्य होगा. इसके बाद आदेश की प्रति नगर निगम में जमा करनी होगी. तभी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. इस नई व्यवस्था के चलते गोरखपुर नगर निगम में दो साल से अधिक पुराने मामलों के प्रमाण पत्र बनाने का काम प्रभावित हो रहा है. करीब 45 दिनों से यह प्रक्रिया ठप पड़ी है. नगर निगम के अधिकारी भी इस समस्या को लेकर परेशान हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती और संबंधित व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो पाई है. ऐसे में आवेदक लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिल पा रहा है. स्कूलों में दाखिले का समय नजदीक आने से बढ़ी माता-पिता की चिंता. (Photo Credit: ETV Bharat) नगर आयुक्त बोले- जल्द निकाला जाएगा समाधान: इस मामले में ईटीवी भारत ने नगर आयुक्त अजय जैन से बातचीत की. उन्होंने बताया कि दो साल से अधिक विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. नियमानुसार सभी मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी के स्तर पर निर्णय लिया जाना है. नगर आयुक्त के मुताबिक, जैसे ही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती या संबंधित व्यवस्था के बारे में जिला प्रशासन से जानकारी मिलेगी, प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकों को नगर निगम के अधिकारियों के प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए. फिलहाल यह मामला नगर निगम के साथ-साथ जिला प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है. जन्म के 21 दिन के भीतर बनवाने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क. (Photo Credit: ETV Bharat) डेढ़ महीने से बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगा रहा चक्कर: नगर निगम कार्यालय में ईटीवी भारत की टीम को कई ऐसे आवेदक मिले, जो लंबे समय से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हैं. अरसिल कमाल ने बताया कि वह पिछले डेढ़ महीने से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं. बच्चे के जन्म के समय वह गोरखपुर से बाहर थे और अब लौटने के बाद प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन नए नियमों के चलते उनका आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है. अरसिल कमाल ने शासन और प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द न्यायिक अधिकारी की तैनाती की जाए, ताकि उनके जैसे लोगों की परेशानी दूर हो सके. रामस्वरूप और सर्वेश कुमार की भी यही शिकायत है कि उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. सर्वेश कुमार ने बताया कि जिस बच्ची का प्रमाण पत्र बनवाना है, वह मानसिक रूप से दिव्यांग है और पढ़-लिख भी नहीं सकती. परिवार को पेंशन संबंधी काम के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन इसके बिना उनका काम अटका हुआ है. नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे अभिभावक. (Photo Credit: ETV Bharat) दो साल के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या है नियम: नए नियमों के तहत दो साल से कम अवधि के विलंबित मामलों में भी अब अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. यदि जन्म या मृत्यु की सूचना एक से दो साल के भीतर दी जाती है, तो इसके पंजीकरण के लिए जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम या उनके अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश लेना होगा. अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही आदेश जारी करेंगे. इसके बाद ही संबंधित नगर निगम या रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.