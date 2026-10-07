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गोरखपुर में CISF जवान के मौत की गुत्थी उलझी; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोटों की पुष्टि, पत्नी के सवालों से गहराया संदेह

सीआईएसएफ जवान परमवीर यादव को अंतिम विदाई. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : गीडा थाना क्षेत्र के कालेसर जीरो प्वाइंट स्थित बोक्टा-बरवार बांध के पास रविवार देर रात मृत मिले सीआईएसएफ जवान परमवीर यादव (38) की हत्या सिर पर वार कर की गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश की दिशा बदल गई है. वहीं सीआईएसएफ जवान की पत्नी के सवालों से मौत की गुत्थी उलझ गई है. हालांकि पुलिस जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा कर रही है.