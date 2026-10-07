गोरखपुर में CISF जवान के मौत की गुत्थी उलझी; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोटों की पुष्टि, पत्नी के सवालों से गहराया संदेह
सीआईएसएफ जवान परमवीर यादव का शव बीते 4 अक्टूबर को गीड़ा थाना क्षेत्र के बोकटा-बरवार बंधे पर मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:59 PM IST
गोरखपुर : गीडा थाना क्षेत्र के कालेसर जीरो प्वाइंट स्थित बोक्टा-बरवार बांध के पास रविवार देर रात मृत मिले सीआईएसएफ जवान परमवीर यादव (38) की हत्या सिर पर वार कर की गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश की दिशा बदल गई है. वहीं सीआईएसएफ जवान की पत्नी के सवालों से मौत की गुत्थी उलझ गई है. हालांकि पुलिस जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा कर रही है.
बता दें, धनबाद में तैनात CISF जवान परमवीर यादव (38) पुत्र दिनेश चंद्र यादव बाघागाड़ा के रहने वाले थे. परमबीर का शव सोमवार सुबह कालेसर स्थित बोकटा- बरवार बांध के किनारे मिला था. वह किराये की गाड़ी से अपने घर बाघागाड़ा लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई. शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहचान पत्र के आधार पर शिनाख्त करके परिजनों को सूचना दी थी.
परिजनों के अनुसार वह धनबाद से किराये की गाड़ी से घर के लिए निकले थे. इसके बाद वह घर नहीं पहुंचे. सोमवार सुबह कालेसर के बोकटा- बरवार बांध के किनारे उनका शव पड़ा मिला. पोस्टमार्टम के बाद तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा परिवार स्तब्ध हो गया. वहीं पत्नी प्रतिमा ने घटना के बाबत फोन हुई वार्तालाप के दौरान कई संदेहजनक परिस्थितियों की ओर इशारा किया है.
परमवीर भाई धर्मवीर के मुताबिक उनकी ट्रेन छूट गई तो वह किराए की गाड़ी लेकर घर के लिए निकले. इसके बाद रविवार देर रात बोकटा -बरवार बंधे पर अचेत अवस्था में पड़े मिले. राहगीरों की सूचना पर पुलिस उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गई थी, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था. वहीं पोस्टमार्टम हाउस से पार्थिव शरीर मिलने बाद देर रात सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करा दिया गया है. पिता चंद्रिका यादव ने बेटे को मुखाग्नि दी.
क्षेत्राधिकारी आभा सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है. इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के साथ संपर्क में रहने वालों की जानकारी जुटाई रही है. साथ ही उस गाड़ी की तलाश कर रही है. जिससे वह धनबाद से चले थे. इसके गाड़ी के रूट में पड़ने वाले टोल प्लाजा से सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.
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