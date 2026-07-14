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गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल ढेर, मुख्य आरक्षी को भी लगी गोली

गोरखपुर : एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई में रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू को मार गिराया गया. मुस्तफिजुल पर हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस हिरासत से फरार होने, धमकी समेत कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं. मुस्तफिजुल पर वर्ष 2021 के हत्या के मामले में उसके खिलाफ इनाम घोषित किया गया था. दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण जनपद में पुलिस हिरासत से फरार होने का भी मामला दर्ज है. मुस्तफिजुल का नाम बसपा प्रत्याशी कमालुद्दीन उर्फ कमालू की हत्या में भी आया था. वहीं मुठभेड़ में मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह के घायल होने की सूचना है.



एसटीएफ के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह को सूचना मिली थी कि मुस्तफिजुल, कुशीनगर जाने वाला है. सूचना के बाद एसटीएफ सक्रिय हुई और स्थानीय खोराबार पुलिस के साथ रविवार रात करीब 11 बजे रामनगर करजहा से कुशीनगर लेन के पास नाकेबंदी लगाई. मौके पर गोरखपुर एसपी सिटी निमिष पाटिल भी मौजूद थे. चेकिंग के दौरान पुलिस से घिरता देख मुस्तफिजुल ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पहले उसके पैर और फिर बायीं आंख के पास गोली लगी. इसके बाद उसे दबोच लिया गया. मुठभेड़ में मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह भी घायल हो गए. दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने मुस्तफिजुल को मृत घोषित कर दिया.

एसटीएफ के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के अनुसार मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू पुत्र जमालुद्दीन आजमगढ़ जिले के मेहनगर स्थित खुंदनपुर गांव का रहने वाला था. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी, चोरी और पुलिस हिरासत से फरार होने समेत 10 संगीन मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश के पास से एक .32 बोर पिस्टल, एक मोटरसाइकिल तथा भारी मात्रा में खोखा और कारतूस बरामद हुए हैं.