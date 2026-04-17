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यूपी में ताबड़तोड़ अपराध; अलीगढ़ में भांजे ने की मामा की हत्या, मिर्जापुर में पट्टीदारों ने ली युवक की जान, गोरखपुर में सहयोगी निकला कातिल

यूपी के तीन जिलों में ताबड़तोड़ अपराध. ( Photo Credit : ETV Bharat )