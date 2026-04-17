यूपी में ताबड़तोड़ अपराध; अलीगढ़ में भांजे ने की मामा की हत्या, मिर्जापुर में पट्टीदारों ने ली युवक की जान, गोरखपुर में सहयोगी निकला कातिल
मिर्जापुर और अलीगढ़ में रिश्तों का कत्ल. गोरखपुर में सहयोगी निकला विश्वासघाती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 1:45 PM IST
अलीगढ़/मिर्जापुर/गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के दो जिलों अलीगढ़ और मिर्जापुर में खून के रिश्तों के कत्ल की बात सामने आई है. अलीगढ़ में पैसों के विवाद में भांजे ने चाकू से गोदकर मामा को मार डाला. मिर्जापुर में मिट्टी खोदाई कर रहे पट्टीदारों को रोकने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वहीं गोरखपुर में विश्वासघात करके दुकान संचालिका की हत्या मामले में सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है.
अलीगढ़ में भांजे ने चाकू से गोदकर मामा को मार डाला
अलीगढ़ थाना क्वार्सी क्षेत्र के जमालपुर इलाके में कैंटीन संचालन में मामा-भांजे के बीच विवाद में खून वारदात हो गई. झगड़े में भांजे ने मामा की चाकू से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि 16 और 17 तारीख की रात थाना क्वार्सी को सूचना मिली थी कि भाई-बहन के परिवार के बीच पैसों के विवाद में एक व्यक्ति को चाकू लगा है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल अफसार को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. आरोपी फरार हो गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है.
मिर्जापुर में मिट्टी खुदाई से मना करने पर पट्टीदारों ने ले ली जान
मिर्जापुर जिगना थाना क्षेत्र के गोगांव गांव में मिट्टी खुदाई रोकने पर पट्टीदारों ने दिनेश चौबे की पीट-पीटकर घायल कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल दिनेश को पीएचसी सर्रोई पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत से गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है. हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गैांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.
जिगना थाना प्रभारी संजय सिंह के अनुसार दिनेश की मां मालती देवी का आरोप है कि परिवार के कुछ लोग उनकी भूमिधरी जमीन से जेसीबी से मिट्टी खोद कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जा रहे थे. दिनेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल दिनेश को रात करीब 1 बजे पीएचसी में भर्ती कराया गया था. जहां डॉ. पुनीत अग्रवाल ने उसे मृत घोषित कर दिया. सीओ लालगंज अमर बहादुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
गोरखपुर दुकान संचालिका हत्याकांड का खुलासा, सहयोगी ने की थी हत्या
गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र में जिला पंचायत रोड पर स्थित दुकान में गंगोत्री यादव की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. गंगोत्री यादव की हत्या उसके सहयोगी अनिल गुप्ता ने गला दबाकर कर दी थी.
बताया गया कि गंगोत्री ने जमीन खरीदने के लिए चार लाख रुपये एकत्र किए थे. जिसकी जानकारी अनिल को भी थी. इन्हीं रुपयों को लेकर दोनों के बीच रविवार को विवाद हुआ था. इस दौरान गंगोत्री ने अनिल को थप्पड़ मार दिया था. इससे नाराज अनिल ने गंगोत्री को धक्का दे दिया और गिरने पर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने आज बस्ती जिले के हरैया टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया. अनिल बीते 8 साल से गंगोत्री के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था.
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