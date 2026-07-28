गोरखपुर के तुर्रा नाले में मिले शव मामले में हत्या का केस दर्ज, नामजद समेत 3 हिरासत में
पिपराइच थाना क्षेत्र के तुर्रा नाले में बीते शनिवार को युवक का शव मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 12:13 PM IST
गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र के तुर्रा नाले में बीते शनिवार को मिले शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकार चौरी चौरा कुंदन कुमार सिंह के मुताबिक बीते शनिवार को तुर्रा नाले में युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव बरामद कर उसके पहचान की कोशिश की गई, लेकिन प्राथमिक जांच के दौरान शिनाख्त नहीं हो सकी. रविवार देर रात शव की पहचान उपेंद्र निषाद पिपराइच थाना क्षेत्र के हैदरगंज के जंगल धूसड़ निवासी युवक के रूप में हुई.
युवक की पहचान के बाद घरवालों को सूचित किया गया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचाया गया तो लोग प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. पुलिस टीम ने परिजनों को आश्वासन देकर शांत कराया. परिजनों की तहरीर के मुताबिक तीन नामजद आरिपयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जिसमें मुख्य रूप से सिकंदर निषाद का नाम आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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