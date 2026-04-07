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गोरखपुर नगर निगम की सौगात; शहर के 20 पार्कों में बनेंगे ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक, ट्रेनर भी रहेंगे मौजूद

नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया, 3 करोड़ की लागत से जिमों में आधुनिक उपकरण और ट्रेनर की सुविधा मिलेगी.

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अब पार्क में टहलने के साथ होगी कसरत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:04 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के लोग अब स्वस्थ रहने के लिए पार्कों में न केवल टहल सकेंगे, बल्कि आधुनिक मशीनों पर कसरत भी कर पाएंगे. नगर निगम गोरखपुर शहर के 20 प्रमुख पार्कों में जॉगिंग ट्रैक के साथ ओपन जिम बनाने की तैयारी कर रहा है.

इस योजना से जिम जाने वाले लोगों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें मुफ्त में फिटनेस की सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि इन जिमों में तय समय के लिए ट्रेनर की भी व्यवस्था होगी, ताकि लोग सही तरीके से व्यायाम कर सकें.

गोरखपुर नगर निगम बना रहा शानदार जॉगिंग ट्रैक. (Video Credit: ETV Bharat)

नगर निगम की अनूठी पहल: नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस योजना के बारे में बताया कि पार्कों में लोग अक्सर सुबह टहलने आते हैं. इसी को देखते हुए जॉगिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है ताकि टहलने के लिए एक व्यवस्थित पाथ उपलब्ध हो सके. जब इन पार्कों में ओपन जिम सिस्टम स्थापित हो जाएगा, तो लोगों को टहलने और कसरत करने का दोहरा लाभ मिलेगा. स्थानीय नागरिक नगर निगम की इस व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इससे सेहत बनाना अब पूरी तरह निशुल्क होगा.

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अब बिना खर्च किए मुफ्त में बॉडी बनाएंगे गोरखपुर के लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

तीन करोड़ होंगे खर्च: राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इन 20 पार्कों में ओपन जिम बनाने पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा. प्रत्येक ओपन जिम में लगभग 15 प्रकार के आधुनिक उपकरण जैसे वॉकर, चेस्ट प्रेस, लेग प्रेस और शोल्डर बिल्डर लगाए जाएंगे. करीब 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित इन जिमों में लोग खुले वातावरण में व्यायाम का आनंद ले सकेंगे.

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गोरखपुर के पार्कों में लगेंगे 15 तरह के आधुनिक जिम उपकरण (Photo Credit: ETV Bharat)

इन प्रमुख पार्कों का बदलेगा लुक: नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि जिम की स्थापना से लेकर इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम खुद उठाएगा. शहरवासियों को फिट और हेल्दी बनाने के उद्देश्य से शुरू हो रही इस सुविधा में चरगांवा पार्क, उद्घोष पार्क और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जैसे पार्क शामिल हैं. इसके अलावा शास्त्री नगर लीची पार्क, बेतिया हाता श्याम पार्क, राप्ती नगर और महादेवपुरम पार्क में भी यह सुविधा मिलेगी. इस पहल से पार्कों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और सामुदायिक मेलजोल में भी वृद्धि होगी.

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