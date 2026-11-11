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गोरखपुर में कुओं के दिन बहुरेंगे: नगर निगम की पहल से लुप्त हो रहे जल स्रोत हो रहे पुनर्जीवित, जानिए क्या है प्लान

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गोरखपुर: एक समय था, जब गांव से लेकर शहर तक कुएं पानी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करते थे. ये कुएं सिर्फ पानी की जरूरत पूरी नहीं करते थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़े थे.

शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में कुआं पूजन और उसकी परिक्रमा करने की परंपरा आज भी कई जगहों पर निभाई जाती है. लेकिन बदलते समय के साथ हैंडपंप, मोटर और ट्यूबवेल जैसे साधनों ने कुओं की जगह ले ली और धीरे-धीरे इनका अस्तित्व खत्म होने लगा.

पार्षद चंदन आर्य ने पेश की अनूठी मिसाल. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुओं को फिर मिलेगा जीवन: शहरों में तो कुओं की संख्या लगभग खत्म होती नजर आ रही है. दूसरी ओर, कभी जल संरक्षण के प्रमुख साधन रहे पोखरे भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ते गए. ऐसे में गोरखपुर नगर निगम ने पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवित करने की पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ऐसे कुओं की पहचान कर रहा है, जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं या जिन पर अतिक्रमण हो गया है. जल संरक्षण के साथ धार्मिक परंपराओं को भी मिलेगा बढ़ावा: नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य पुराने कुओं का जीर्णोद्धार कर उन्हें फिर से उपयोगी बनाना है. इससे एक तरफ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को भी नई मजबूती मिलेगी. नगर निगम इसे सार्वजनिक जमीन के बेहतर इस्तेमाल के रूप में भी देख रहा है. कुओं के आसपास उपलब्ध जमीन को सुरक्षित रखकर भविष्य में ट्यूबवेल लगाने या दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. जल संरक्षण के साथ धार्मिक परंपराओं को भी मिलेगा बढ़ावा (Photo Credit: ETV Bharat) नगर आयुक्त ने पार्षदों से मांगे प्रस्ताव: नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पार्षदों से पोखरों और कुओं के जीर्णोद्धार के साथ नए जल स्रोत विकसित करने के प्रस्ताव मांगे गए हैं. इसका उद्देश्य शहर में जल संरक्षण के केंद्रों को बेहतर स्वरूप देना है. नगर निगम चाहता है कि जिन वार्डों में पुराने कुएं मौजूद हैं, उनकी पहचान कर उन्हें साफ-सुथरा और उपयोगी बनाया जाए. इस पहल में पार्षदों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. दो महीने में दो कुओं का बदला स्वरूप: कुओं को फिर से जीवित करने की इस मुहिम में राज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद चंदन आर्य काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. मनोनीत हुए उन्हें अभी करीब छह महीने ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दो महीनों में अपने क्षेत्र के दो कुओं का जीर्णोद्धार कर उनका स्वरूप बदल दिया है. सफाई और मरम्मत के बाद इन कुओं को पहले से बेहतर और आकर्षक बनाया गया है. उनके इस प्रयास को देखते हुए दूसरे पार्षदों पर भी अपने वार्ड में पुराने कुओं की पहचान कर उन्हें पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है. गोरखपुर में कुओं को मिलेगा नया जीवन. (Photo Credit: ETV Bharat) कुएं सिर्फ जल स्रोत नहीं, हमारी परंपरा का हिस्सा हैं: चंदन आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जलभराव की समस्या के बाद पोखरों के सृजन और जीर्णोद्धार की बात कही थी. इसी पहल में कुओं को भी शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि कुओं को फिर से विकसित करने के पीछे सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को बचाए रखने का उद्देश्य भी है. उनका मानना है कि हर काम को केवल फायदे और नुकसान के नजरिये से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुएं हमारी पुरानी परंपरा और जीवनशैली का अहम हिस्सा रहे हैं. आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे पानी का पुराना महत्व: चंदन आर्य के मुताबिक, आज पानी के कई आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन पहले की पीढ़ियां अपनी पानी की जरूरतों के लिए कुओं पर ही निर्भर रहती थीं. इनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को भी बताएगा कि पुराने समय में लोग पीने के पानी का इंतजाम कैसे करते थे. भले ही खुले कुओं का पानी आज सीधे पीने के लिए इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन ये बारिश के पानी को जमा करने का बड़ा माध्यम बन सकते हैं. इसके साथ ही पूजा-पाठ और शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा. जल संरक्षण और पौराणिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)