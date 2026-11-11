गोरखपुर में कुओं के दिन बहुरेंगे: नगर निगम की पहल से लुप्त हो रहे जल स्रोत हो रहे पुनर्जीवित, जानिए क्या है प्लान
शहर के लुप्त हो रहे कुओं को पुनर्जीवित करने को लेकर गोरखपुर नगर निगम ने प्लान बनाया है. पेश है मुकेश पांडेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:09 PM IST
गोरखपुर: एक समय था, जब गांव से लेकर शहर तक कुएं पानी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करते थे. ये कुएं सिर्फ पानी की जरूरत पूरी नहीं करते थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़े थे.
शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में कुआं पूजन और उसकी परिक्रमा करने की परंपरा आज भी कई जगहों पर निभाई जाती है. लेकिन बदलते समय के साथ हैंडपंप, मोटर और ट्यूबवेल जैसे साधनों ने कुओं की जगह ले ली और धीरे-धीरे इनका अस्तित्व खत्म होने लगा.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुओं को फिर मिलेगा जीवन: शहरों में तो कुओं की संख्या लगभग खत्म होती नजर आ रही है. दूसरी ओर, कभी जल संरक्षण के प्रमुख साधन रहे पोखरे भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ते गए. ऐसे में गोरखपुर नगर निगम ने पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवित करने की पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ऐसे कुओं की पहचान कर रहा है, जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं या जिन पर अतिक्रमण हो गया है.
जल संरक्षण के साथ धार्मिक परंपराओं को भी मिलेगा बढ़ावा: नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य पुराने कुओं का जीर्णोद्धार कर उन्हें फिर से उपयोगी बनाना है. इससे एक तरफ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को भी नई मजबूती मिलेगी. नगर निगम इसे सार्वजनिक जमीन के बेहतर इस्तेमाल के रूप में भी देख रहा है. कुओं के आसपास उपलब्ध जमीन को सुरक्षित रखकर भविष्य में ट्यूबवेल लगाने या दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.
नगर आयुक्त ने पार्षदों से मांगे प्रस्ताव: नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पार्षदों से पोखरों और कुओं के जीर्णोद्धार के साथ नए जल स्रोत विकसित करने के प्रस्ताव मांगे गए हैं. इसका उद्देश्य शहर में जल संरक्षण के केंद्रों को बेहतर स्वरूप देना है. नगर निगम चाहता है कि जिन वार्डों में पुराने कुएं मौजूद हैं, उनकी पहचान कर उन्हें साफ-सुथरा और उपयोगी बनाया जाए. इस पहल में पार्षदों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है.
दो महीने में दो कुओं का बदला स्वरूप: कुओं को फिर से जीवित करने की इस मुहिम में राज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद चंदन आर्य काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. मनोनीत हुए उन्हें अभी करीब छह महीने ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दो महीनों में अपने क्षेत्र के दो कुओं का जीर्णोद्धार कर उनका स्वरूप बदल दिया है. सफाई और मरम्मत के बाद इन कुओं को पहले से बेहतर और आकर्षक बनाया गया है. उनके इस प्रयास को देखते हुए दूसरे पार्षदों पर भी अपने वार्ड में पुराने कुओं की पहचान कर उन्हें पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है.
कुएं सिर्फ जल स्रोत नहीं, हमारी परंपरा का हिस्सा हैं: चंदन आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जलभराव की समस्या के बाद पोखरों के सृजन और जीर्णोद्धार की बात कही थी. इसी पहल में कुओं को भी शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि कुओं को फिर से विकसित करने के पीछे सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को बचाए रखने का उद्देश्य भी है. उनका मानना है कि हर काम को केवल फायदे और नुकसान के नजरिये से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुएं हमारी पुरानी परंपरा और जीवनशैली का अहम हिस्सा रहे हैं.
आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे पानी का पुराना महत्व: चंदन आर्य के मुताबिक, आज पानी के कई आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन पहले की पीढ़ियां अपनी पानी की जरूरतों के लिए कुओं पर ही निर्भर रहती थीं. इनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को भी बताएगा कि पुराने समय में लोग पीने के पानी का इंतजाम कैसे करते थे. भले ही खुले कुओं का पानी आज सीधे पीने के लिए इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन ये बारिश के पानी को जमा करने का बड़ा माध्यम बन सकते हैं. इसके साथ ही पूजा-पाठ और शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा.
कुओं के जीर्णोद्धार से जमीन भी होगी सुरक्षित: उन्होंने बताया कि कई पुराने कुएं जमीन के काफी नीचे दब गए थे और कूड़े के ढेर से पट चुके थे. सफाई और जीर्णोद्धार के बाद इनकी पहचान फिर से सामने आ रही है. इससे नगर निगम के रिकॉर्ड में सार्वजनिक भूमि के रूप में इनका क्षेत्रफल भी स्पष्ट हो सकेगा. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस जमीन का इस्तेमाल अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी किया जा सकता है.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी निभा सकते हैं अहम भूमिका: स्थानीय नागरिक राकेश अस्थाना ने भी नगर निगम की इस पहल की सराहना की है. उनका मानना है कि पुराने कुओं को फिर से विकसित करने से शहर में जल संरक्षण को काफी बढ़ावा मिल सकता है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूक कर रहा है. ऐसे में अगर शहर के सैकड़ों पुराने कुओं को फिर से विकसित कर लिया जाए तो वे बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने और भूजल स्तर सुधारने में मददगार साबित हो सकते हैं.
शादी-विवाह और पूजा-पाठ के लिए भी मिलेगी सुविधा: राकेश अस्थाना का कहना है कि कुओं के फिर से विकसित होने से लोगों को धार्मिक और पारंपरिक कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. परिवार की महिलाएं शादी-विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर कुआं पूजन के लिए इन स्थानों का इस्तेमाल कर सकेंगी. यदि इन कुओं की जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो आसपास के लोग भी यहां पूजा-पाठ के लिए पहुंच सकेंगे. इस तरह जल संरक्षण के साथ पुरानी परंपराओं को भी नई पहचान मिलेगी.
धार्मिक मान्यताओं में भी है कुओं का विशेष महत्व: पुरोहित और कर्मकांड कराने वाले पंडित हरेंद्र दुबे ने भी कुओं के जीर्णोद्धार की पहल को सराहनीय बताया है. उनका कहना है कि हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं में कुओं को विशेष महत्व दिया गया है. विवाह, बच्चों के जन्म और दूसरे मांगलिक कार्यों में कुआं पूजन की परंपरा आज भी कई परिवारों में निभाई जाती है. उन्होंने काशी और मथुरा के प्रसिद्ध कुओं के साथ समुद्र मंथन से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का भी उल्लेख किया.
कभी राहगीरों और पशु-पक्षियों के लिए थे पानी के सहारे: पंडित हरेंद्र दुबे के मुताबिक, पुराने समय में कुएं केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक सेवा और परोपकार का भी बड़ा माध्यम थे. राजा-महाराजा और आर्थिक रूप से संपन्न लोग सड़कों के किनारे कुएं खुदवाते थे, ताकि राहगीरों के साथ पशु-पक्षियों को भी पानी मिल सके. उस समय ये कुएं यात्रियों के लिए प्याऊ की तरह काम करते थे. आज भले ही लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कुओं के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता.
आधुनिक शहर में पुरानी विरासत को बचाने की पहल: गोरखपुर नगर निगम की यह पहल सिर्फ पुराने कुओं की सफाई और मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की जल विरासत को बचाने की कोशिश भी है. इससे बारिश के पानी को सहेजने, भूजल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है. जरूरत इस बात की है कि पुराने कुओं की पहचान कर उनका नियमित रखरखाव भी किया जाए. अगर यह मुहिम लगातार आगे बढ़ती है तो गोरखपुर के ये पुराने जल स्रोत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं.
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