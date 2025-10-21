ETV Bharat / state

एक साल पहले बकाया हाउस टैक्स था 1.60 लाख, अब भेज दिया 2.40 लाख का बिल, गोरखपुर नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश

गोरखपुर : नगर निगम में हाउस टैक्स का अजब खेल चल रहा है. हाउस टैक्स जमा करने के बाद भी लाखों का बिल लोगों को भेजा रहा है. 1.60 लाख के बकाएदार का बिल साल भर में ही बढ़कर ढाई लाख रुपए हो गया. वहीं 400 रुपए हाउस टैक्स जमा करने वाले को 1600 रुपए जमा करने का बिल दिया गया है. इस मनमानी वसूली से लोगों में आक्रोश है.

नगर निगम बोर्ड की बैठक में समाजवादी पार्टी के पार्षद और पूर्व उपसभापति जियाउल इस्लाम ने यह मुद्दा उठाया. मामले में निगम का कहना है कि 2023-24 में एक सर्वे कराया गया था. नए सिरे से टैक्स निर्धारित किया गया. तब तक 2024 का बिल पुराने आंकलन पर बन चुका था. इसलिए अब नए बिल में पुराना बकाया भी जुड़कर आ रहा है. यह बिल जमा करने के बाद अगले साल से बकाया का बिल नहीं आएगा.

नरसिंहपुर वार्ड की श्यामकली देवी (75) का 500 स्क्वायर फीट का मकान उनके नाम पर है. पिछले कई सालों से मात्र 292 रुपए टैक्स जमा कर रहीं थीं. 2024 में नगर निगम ने 163755 रुपए का बिल भेज दिया. इतना तगड़ा बिल देखकर श्यामकली की हालत खराब हो गई. उनके बेटे प्रवीण कुमार नगर निगम पहुंचे और सुधार का प्रार्थना पत्र मार्च 2025 में जोन तीन के जोनल अधिकारी को दिया. लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ.

प्रवीण ने बताया, इस बीच 2025 में बिल 240000 से अधिक का आ गया. यह नगर निगम की लापरवाही ही है की एक तरफ सुधार का एप्लीकेशन दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बिल साल भर में ही लगभग दो गुना हो जाता है. उन्होंने कहा है कि किस गुड़ा गणित से 292 रुपए का बिल दो लाख के ऊपर पहुंच गया.