एक साल पहले बकाया हाउस टैक्स था 1.60 लाख, अब भेज दिया 2.40 लाख का बिल, गोरखपुर नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश
हाउस टैक्स का बिल जमा करने के बाद भी लोगों को बढ़ा हुआ बिल भेजा जा रहा है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 9:43 PM IST
गोरखपुर : नगर निगम में हाउस टैक्स का अजब खेल चल रहा है. हाउस टैक्स जमा करने के बाद भी लाखों का बिल लोगों को भेजा रहा है. 1.60 लाख के बकाएदार का बिल साल भर में ही बढ़कर ढाई लाख रुपए हो गया. वहीं 400 रुपए हाउस टैक्स जमा करने वाले को 1600 रुपए जमा करने का बिल दिया गया है. इस मनमानी वसूली से लोगों में आक्रोश है.
नगर निगम बोर्ड की बैठक में समाजवादी पार्टी के पार्षद और पूर्व उपसभापति जियाउल इस्लाम ने यह मुद्दा उठाया. मामले में निगम का कहना है कि 2023-24 में एक सर्वे कराया गया था. नए सिरे से टैक्स निर्धारित किया गया. तब तक 2024 का बिल पुराने आंकलन पर बन चुका था. इसलिए अब नए बिल में पुराना बकाया भी जुड़कर आ रहा है. यह बिल जमा करने के बाद अगले साल से बकाया का बिल नहीं आएगा.
नरसिंहपुर वार्ड की श्यामकली देवी (75) का 500 स्क्वायर फीट का मकान उनके नाम पर है. पिछले कई सालों से मात्र 292 रुपए टैक्स जमा कर रहीं थीं. 2024 में नगर निगम ने 163755 रुपए का बिल भेज दिया. इतना तगड़ा बिल देखकर श्यामकली की हालत खराब हो गई. उनके बेटे प्रवीण कुमार नगर निगम पहुंचे और सुधार का प्रार्थना पत्र मार्च 2025 में जोन तीन के जोनल अधिकारी को दिया. लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ.
प्रवीण ने बताया, इस बीच 2025 में बिल 240000 से अधिक का आ गया. यह नगर निगम की लापरवाही ही है की एक तरफ सुधार का एप्लीकेशन दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बिल साल भर में ही लगभग दो गुना हो जाता है. उन्होंने कहा है कि किस गुड़ा गणित से 292 रुपए का बिल दो लाख के ऊपर पहुंच गया.
वहीं शास्त्री नगर में रहने वाले हरिहर दत्त पांडेय (80) ने बताया, मेरा मकान 500 स्क्वायर फीट में है. 2024 तक 400 रुपए टैक्स जमा किया. लेकिन 2025 में 1400 का बिल मिला है. यही नहीं बकाए के रूप में 1800 का बिल भी भेजा गया है. बिल में सुधार के लिए भाग दौड़ किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार पूरा बिल जमा करना पड़ा.
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि निगम ने नगरीय क्षेत्र के मकानों का वर्ष 2023- 24 में जीआईएस सर्वेक्षण कराना शुरू किया था. इसके आधार पर जो आंकड़े सामने आए उस आधार पर नए सिरे से टैक्स का निर्धारण किया गया. जिनके बिल में भी बकाया टैक्स दिख रहा है वह समय के साथ डाटा फीडिंग नहीं हो पाने का नतीजा है. जहां सुधार की गुंजाइश है वहां किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में दोस्त ने वेल्डिंग कारीगर को दिया धक्का, खून से लथपथ देख छोड़कर भागा, पुलिस ने हिरासत में लिया