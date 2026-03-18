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गोरखपुर नगर निगम के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स; 16 मंजिला कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग हब और लग्जरी फ्लैट्स बनेंगे

अपर नगर आयुक्त दुर्गेश चंद मिश्रा ने बताया कि जलकल बिल्डिंग को ध्वस्त करके यहां गोरखपुर नगर निगम 16 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा.

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16 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:14 PM IST

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गोरखपुर: वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान गोरखपुर नगर निगम अपने क्षेत्र की भूमि पर तीन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहा है. इन परियोजनाओं के माध्यम से शहर को न केवल आधुनिक व्यापारिक स्थान मिलेगा, बल्कि पहली बार निगम अपनी जमीन पर मल्टीस्टोरी आवासीय भवन भी बनवाएगा. ये सभी प्रोजेक्ट्स शहर के प्राइम लोकेशन पर, जिलाधिकारी कार्यालय और बस अड्डे से महज एक किलोमीटर के दायरे में स्थित होंगे. इनका लेआउट और वित्तीय प्रबंधन तैयार हो चुका है और जल्द ही इनके शिलान्यास की उम्मीद है.

गोलघर में बनेगा 16 मंजिला कॉम्प्लेक्स: अपर नगर आयुक्त दुर्गेश चंद मिश्रा के अनुसार, गोलघर स्थित करीब सौ वर्ष पुरानी जलकल बिल्डिंग को ध्वस्त कर वहां 16 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. नगर निगम बोर्ड ने इस 314 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देकर शासन को संस्तुति के लिए भेज दिया है.

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अपर नगर आयुक्त दुर्गेश चंद मिश्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

इस राष्ट्रीय स्तर के परिसर में 400 से अधिक दुकानें, प्रतिष्ठित व्यापारिक केंद्र, रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट विकसित किए जाएंगे. साथ ही, इसमें प्रस्तावित आवासीय फ्लैट और 300 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था गोलघर क्षेत्र की पुरानी समस्याओं का समाधान करेगी.

विरासत गलियारे के दुकानदारों का पुनर्वास: महानगर के व्यस्ततम कारोबारी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित हुए दुकानदारों के लिए 'नॉर्मल परिसर' में एक नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है. धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक बनने वाले 'विरासत गलियारे' के कारण प्रभावित हुए व्यापारियों को यहाँ व्यवस्थित रूप से बसाया जाएगा. राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी से स्वीकृत यह प्रोजेक्ट 36.47 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा.

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नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस चार मंजिला कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग आकार की 64 दुकानों का निर्माण कर दुकानदारों को सम्मानजनक विकल्प दिया जाएगा.

कमिश्नर कार्यालय के पास आधुनिक परिसर: तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति आवास के सामने और कमिश्नर कार्यालय के समीप पांच मंजिला कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रस्तावित है. सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाली निगम की दुकानों के पुनर्वास के लिए यह कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, किसी भी दुकानदार को विस्थापित करने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.

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इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जिसमें बेसमेंट पार्किंग और कमर्शियल फ्लोर शामिल होंगे.

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गोरखपुर नगर निगम (Photo Credit: ETV Bharat)

म्युनिसिपल बॉन्ड से मिलेगी आर्थिक मजबूती: इस पांच मंजिला भवन के ऊपरी तीन तलों पर लग्जरी 2BHK, 3BHK और 4BHK फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो अपनी बेहतरीन लोकेशन के कारण आकर्षण का केंद्र होंगे. अपर नगर आयुक्त ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से नगर निगम अपने 'म्युनिसिपल बॉन्ड' को मजबूती प्रदान करना चाहता है. संसाधनों के बेहतर उपयोग और इन कमर्शियल-आवासीय परिसरों की बिक्री से निगम की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी. इन आधुनिक निर्माणों से गोरखपुर के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है.

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