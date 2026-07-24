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गोरखपुर नगर निगम डिप्टी मेयर चुनाव; दलित चेहरे पर भाजपा लगा सकती है दांव! 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटेगा?

गोरखपुर नगर निगम के पहले डिप्टी मेयर/उपसभापति के रूप में भाजपा के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी निर्वाचित हुए थे. जो OBC से आते हैं. इसी तरह OBC कोटे से आने वाले चिरंजीवी चौरसिया भी डिप्टी मेयर रहे. अब तक कुल 19 बार इस पद के लिए चुनाव हो चुका है. जिसमें ओबीसी और जनरल कैंडिडेट डिप्टी मेयर बनाए जा चुके हैं, लेकिन 36 वर्ष के नगर निगम के इतिहास में अब तक एक भी दलित को इस पद पर नहीं चुना जा सका है.

माना जा रहा है कि भाजपा दलित कैंडिडेट पर दांव लगा सकती है. नगर निगम अधिनियम के अनुसार, उपसभापति का चुनाव पांच अगस्त तक होना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह में पूरी कराए जाने की तैयारी है. चुनाव की आहट के साथ ही निगम सदन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. हाल ही में हुए नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में भाजपा ने पुराने चेहरों के बजाए नए पार्षदों को मौका देते हुए दो पिछड़ा, दो दलित और एक सामान्य वर्ग के सदस्य को शामिल कर सामाजिक संतुलन का संदेश दिया था. अब माना जा रहा है कि यही रणनीति उपसभापति चुनाव में भी दोहराई जा सकती है.

दोनों दलों के लिए बड़ी बात है कि किसी ने भी उपसभापति पद के चुनाव में अब तक दलित प्रत्याशी को चुनाव में नहीं उतारा. जनरल और ओबीसी कैटेगरी के डिप्टी मेयर अब तक चुने गए हैं. चर्चाएं हैं कि इस बार भाजपा दलित कैंडिडेट पर दांव लगा सकती है. सीएम योगी के साथ महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव के साथ दलित समाज से आने वाले वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजेश कुमार की एक फोटो सामने आई है.

गोरखपुर : गोरखपुर नगर निगम बने 36 साल हो चुके हैं. इस बार उपसभापति पद के चुनाव में कई समीकरण ध्वस्त होने जा रहे हैं. चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. चुनाव बीजेपी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि प्रदेश संगठन ने खुद चुनाव में रुचि दिखाया है. हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल सपा के कैंडिडेट ही इस पद के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं.

बीजेपी की ओर से इस पद के लिए दो महिला दावेदारों में से एक रंजुला रावत ओबीसी और दूसरी पूनम सिंह सामान्य वर्ग से आती हैं. इसके अलावा 4 बार से पार्षद (एक बार पत्नी सरोज देवी निर्दल प्रत्याशी के रूप में पार्षद रही हैं) और वरिष्ठ नेता वर्तमान में वार्ड नं 22 के पार्षद राजेश कुमार जो दलित समाज से आते हैं, उनकी भी चर्चाऐं जोरों पर हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राजेश पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एससी समाज से एक प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं. शांत स्वभाव और सबके साथ मिलकर चलने वाली उनकी छवि उनको अन्य दावेदारों से मजबूत बना रही है. राजेश कुमार के साथ सबसे मजबूत पक्ष यह भी है कि अब तक के डिप्टी मेयर चुनाव के इतिहास में एक भी दलित उपसभापति नहीं बनाया गया है यह उनके लिए की फैक्टर साबित हो सकता है.

पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश प्रताप गुप्ता कहते हैं कि पार्टी जिस नाम पर मोहर लगाएगी वही हमारा प्रत्याशी होगा, हां यह जरूर है सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसमें हर वर्ग को मौका मिले इसका भी पार्टी ध्यान रख रही है, जिससे कुछ नयापन देखने को मिल सकता है. बीजेपी ने जिस तरह नगर निगम की नई कार्यकारी का गठन किया और उसमें दो ओबीसी, दो दलित और एक सामान्य वर्ग के पार्षद को कार्यकारिणी सदस्य बना कर सामाजिक और जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश की है उसको देखते हुए इस बार उप सभापति के लिए दलित कैंडिडेट प्रमुख दावेदार हो सकता है?

राजनीतिक विश्लेषक डॉ. महेंद्र सिंह कहते हैं कि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है. प्रदेश की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी के पीडीए की तोड़ के तौर पर पार्टी सभी जातियों के बीच एक सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी चुनाव में सभी जातियों के वोट को साधा जा सके. इस वजह से पार्टी ने हाल ही में महानगर कार्यकारिणी सहित प्रदेश कार्यकारणी का गठन किया. यहां भी जातिगत समीकरण साधे गए. ज्यादातर पदों पर ओबीसी कैटिगरी के पदाधिकारी बनाए गए हैं.

वहीं प्रमुख पदों पर समान्य वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति इस बात को साबित भी करती है और अब एससी समाज को साधने के लिए डिप्टी मेयर पद पर दलित समाज के कैंडिडेट को मौका देने की तैयारी है. समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा के पास डिप्टी मेयर के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है, क्योंकि कार्यकारणी में सिर्फ उनके दो ही लोग हैं. इसलिए उनका पलड़ा पहले से ही हल्का है.

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