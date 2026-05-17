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नए मंत्रियों को विभाग बंटवारे पर रविकिशन की दो टूक, बोले-उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले देश संभालना है

गोरखपुर में सांसद रवि किशन. ( Photo Credit; ETV Bharat )