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नए मंत्रियों को विभाग बंटवारे पर रविकिशन की दो टूक, बोले-उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले देश संभालना है

फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया.

गोरखपुर में सांसद रवि किशन.
गोरखपुर में सांसद रवि किशन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:20 PM IST

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गोरखपुर/फिरोजाबाद: गोरखपुर में एक कार्यक्रम में सांसद रवि किशन यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी पर जवाब दिया. रवि किशन ने कहा कि विभागों के बंटवारे की पूरी
प्रक्रिया है. पहले देश को संभालना है, देश को आगे लेकर चलना है. विरोधियों को मजा लेने की और चिंता करने की जरुरत नहीं. इस वक्त देश की चिंता करें, हर बात पर राजनीति खोजना, हर बात पर कमी खोजना बंद करें.

गोरखपुर में सांसद रवि किशन. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के आह्वान पर रवि किशन ने कहा कि वाहनों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं. सब को करना है. गोरखपुर में अब प्रदूषण खत्म हो रहा है. भारत पर भार कम हो रहा है. हम लोगों को देश को बचाना है. प्रधानमंत्री के आह्वान पर जैसे कोरोना काल में देश उनके साथ खड़ा था, वैसे ही साथ है. फ्रांस और कितने सारे देशो में लॉकडाउन लग चुका है, इसकी स्थिति आ चुकी है, अमेरिका में 4 गुना पेट्रोल-डीजल का भाव बढ़ चुका है. विपक्षियों का क्या है, हर चीज में राजनीती छोड़ देते हैं.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के अवसर पर रविकिशन कार पूल का इस्तेमाल करते हुए सभा स्थल तक गए थे. उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे एक साथ रैली स्थल पहुंचे थे.

रवि किशन ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा से खेती करें. हमें प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को लेकर चलना होगा. देश बचेगा, राष्ट्र सर्वोपरि है.

फिरोजाबाद: विभागों के बंटवारे पर पर्यटन मंत्री बोले-विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं

यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. हमने इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही को खत्म किया है. लाइसेंसी प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाया है. हाल ही में सरकार में शामिल नए मंत्रियों को विभाग का बंटवारा न किए जाने के विपक्ष के सवाल पर कहा कि विपक्ष चिंता न करे. बंटवारा न होने से कोई काम प्रभावित नहीं है. जयवीर सिंह रविवार को फिरोजाबाद में थे, जहां उन्होंने शिकोहाबाद में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बतौर अतिथि भाग लिया. इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा भी व्यापारियों को दिया.

यह भी पढ़ें: ईंधन बचाने की मुहिम; वाराणसी में ई-रिक्शा से निकले मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद काफिले को लेकर आए थे चर्चा में

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