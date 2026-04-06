मुख्यमंत्री के मजाकिया अंदाज पर बोले रवि किशन- मेरी वजह से सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान आए तो यह सौभाग्य की बात
रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ जब भी मंच साझा करता हूं, उनका खुशमिजाज अंदाज साफ दिखाई देता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 5:26 PM IST
लखनऊ : गोरखपुर से सांसद रवि किशन की मुख्यमंत्री योगी अक्सर चुटकी लेते रहते हैं. सीएम योगी और रवि किशन जब भी एक मंच पर होते हैं तो कुछ देर के लिए माहौल मजाकिया हो जाता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर मेरी वजह से अगर मुस्कान आती है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है.
रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ जब भी मंच साझा करता हूं, उनका खुशमिजाज अंदाज साफ दिखाई देता है. वेब सीरीज मामला लीगल है का प्रमोशन करने पहुंचे सांसद रवि किशन ने कहा कि यह शो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और दर्शकों के जीवन से गहराई से जुड़ता है. यह शो आपके दिल को छू लेगा और आपको लगेगा कि इसके किरदार आपके अपने परिवार का हिस्सा हैं. इसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है.
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हलचल पर आधारित इस सीरीज में ह्यूमर, अजीबोगरीब किरदार और चौंकाने वाले केसों का मिश्रण देखने को मिलेगा. सीजन-2 को लेकर उन्होंने बताया कि इसमें और ज्यादा मनोरंजन, बेतुकी घटनाएं और दिलचस्प ट्विस्ट्स जोड़े गए हैं.
उन्होंने एक दिलचस्प केस का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात में एक चूहे द्वारा करोड़ों का गांजा खा जाने की खबर भी सामने आई थी, जिसे शो में शामिल किया गया है. जब मैंने यह मामला सुना तो खुद हैरान रह गया कि एक चूहा इतना कैसे खा सकता है.
फिल्म धुरंधर को लेकर चल रही बहस पर रवि किशन ने कहा कि हर फिल्म को ‘प्रोपेगेंडा’ कहना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, यह शब्द लोगों के हाथ में एक हथियार बन गया है. अगर कोई फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो उसे उसी नजरिए से देखना चाहिए. कलाकारों और सुपरस्टार्स को एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए.
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर रवि किशन ने कहा, मुझे 9 तारीख को बंगाल जाना है. वहां की जनता महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर मतदान करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर है और जनता विकास के पक्ष में फैसला लेगी.
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