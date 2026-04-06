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मुख्यमंत्री के मजाकिया अंदाज पर बोले रवि किशन- मेरी वजह से सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान आए तो यह सौभाग्य की बात

सांसद और एक्टर रवि किशन ने ईटीवी भारत से की बात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गोरखपुर से सांसद रवि किशन की मुख्यमंत्री योगी अक्सर चुटकी लेते रहते हैं. सीएम योगी और रवि किशन जब भी एक मंच पर होते हैं तो कुछ देर के लिए माहौल मजाकिया हो जाता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर मेरी वजह से अगर मुस्कान आती है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है. रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ जब भी मंच साझा करता हूं, उनका खुशमिजाज अंदाज साफ दिखाई देता है. वेब सीरीज मामला लीगल है का प्रमोशन करने पहुंचे सांसद रवि किशन ने कहा कि यह शो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और दर्शकों के जीवन से गहराई से जुड़ता है. यह शो आपके दिल को छू लेगा और आपको लगेगा कि इसके किरदार आपके अपने परिवार का हिस्सा हैं. इसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है. वेब सीरीज मामला लीगल है का प्रमोशन करने लखनऊ आए थे सांसद रवि किशन. (Video Credit; ETV Bharat) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हलचल पर आधारित इस सीरीज में ह्यूमर, अजीबोगरीब किरदार और चौंकाने वाले केसों का मिश्रण देखने को मिलेगा. सीजन-2 को लेकर उन्होंने बताया कि इसमें और ज्यादा मनोरंजन, बेतुकी घटनाएं और दिलचस्प ट्विस्ट्स जोड़े गए हैं.