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गोरखपुर सांसद रवि किशन ने संसद में रखी ऑनलाइन व्यापार पर सख्त नियम बनाने की मांग

सांसद रवि किशन ने सदन में सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं.

लोकसभा में सांसद रविव किशन ने रखी व्यापारियों की बात.
लोकसभा में सांसद रविव किशन ने रखी व्यापारियों की बात. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 9:01 AM IST

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गोरखपुर : सांसद रवि किशन ने शुक्रवार को लोक सभा में छोटे एवं पारंपरिक व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया. उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के कारण छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है. बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी छूट और आक्रामक मार्केटिंग के जरिए बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे छोटे व्यापारियों की आय प्रभावित हो रही है. कई दुकानदारों को अपना कारोबार बंद करने की नौबत आ रही है.


सांसद की प्रमुख मांगें : सांसद रवि किशन ने सदन में सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखीं. ऑनलाइन व्यापार के लिए स्पष्ट और सख्त नियम, ताकि बड़े प्लेटफॉर्म्स द्वारा अत्यधिक छूट और बाजार पर एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जा सके. छोटे और पारंपरिक व्यापारियों के हितों की सुरक्षा. सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को संरक्षण और समान अवसर मिल सके. व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा तथा दुर्घटना बीमा जैसी योजनाएं सुनिश्चित की जाएं.





व्यापारियों की स्थिति पर चिंता : सांसद ने कहा कि देश के लाखों छोटे व्यापारी आज आर्थिक दबाव झेल रहे हैं. कई परिवार बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य या दुर्घटना बीमा उपलब्ध नहीं होता. उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी अनदेखी करना उचित नहीं होगा. सरकार को इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए.


सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील : सांसद रवि किशन ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस विषय पर शीघ्र विचार कर स्पष्ट नीति और नियम बनाए जाएं, जिससे बाजार में संतुलित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे तथा छोटे व्यापारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल व्यापारियों का नहीं, बल्कि देश की आर्थिक संरचना और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है.

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