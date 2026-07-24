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घर के सामने फ्लाईओवर के लोकार्पण में नहीं बुलाए जाने पर छलका बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री का दर्द

गोरखपुर: शहर के पहले सिक्स लेन फ्लाईओवर के लोकार्पण के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल की नाराजगी सामने आयी है. इससे भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं गोरखपुर से चार के विधायक, मौजूदा राज्य सभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने अपने पेज पर लिखा है कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, जिसके बाद उनकी पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर के पहले सिक्स लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया था. इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन राज्य सभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई यह पुल जबकि उनके घर के पास से ही शुरू भी हुआ है.



कार्यक्रम के बाद राधा मोहन दास अग्रवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने उद्घाटन समारोह में आमंत्रित न किए जाने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की. पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.