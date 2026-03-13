सौर, पवन और जल विद्युत परियोजना की ओर बढ़ना समय की आवश्यकता ; प्रो अफेलिया
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में सौर, पवन और जल विद्युत परियोजना पर विशेषज्ञों ने चर्चा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 9:11 AM IST
गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गुरुवार को "एडवांस डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम" पर आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में सौर, पवन और जल विद्युत परियोजना पर मंथन किया गया. ऑनलाइन जुड़कर, रियो फेडरल यूनिवर्सिटी, ब्राजील की प्रोफेसर ओफेलिया अराउजो ने कहा कि विश्व ऊर्जा प्रणाली तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और जीवाश्म ईंधनों से हटकर सौर, पवन और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना समय की आवश्यकता है.
प्रोफेसर ओफेलिया अराउजो ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने और समाज को विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग और जुपिटर इंजीनियरिंग वर्क्स, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किए गए इस सम्मेलन का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. शमशेर, कुलपति, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर के द्वारा किया गया.
उद्घाटन सत्र में प्रो. शमशेर ने कहा कि आज के दौर में इंजीनियरिंग अनुसंधान को मात्र सैद्धांतिक या प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा जा सकता. इसे उद्योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं, समाज की वास्तविक चुनौतियों और सतत विकास (Sustainable Development) के वैश्विक लक्ष्यों से मजबूती से जोड़ना अत्यंत आवश्यक और समय की मांग बन चुका है. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी प्रक्रियाओं और ऊर्जा प्रणालियों (Energy Systems) में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, हाइड्रोजन और स्मार्ट ग्रिड जैसी नवीनतम प्रगति भविष्य की तकनीकी क्रांति को एकदम नई दिशा प्रदान करने वाली साबित होंगी.
प्रो. शमशेर ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को अत्यंत महत्वपूर्ण मंच बताते हुए कहा कि ये सम्मेलन शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों तथा युवा विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करते हैं। यहां न केवल नवीनतम शोध परिणामों का आदान-प्रदान होता है, बल्कि विभिन्न देशों और संस्थानों के बीच वैश्विक स्तर पर सहयोग, नेटवर्किंग और संयुक्त परियोजनाओं की नींव भी पड़ती है।
उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक कुलपति प्रो. वीके गिरी ने कहा कि आधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख स्तंभ उन्नत डिजाइन, उन्नत निर्माण प्रक्रिया, तथा सस्टेनेबल ऊर्जा प्रणालियां, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में समन्वित शोध और नवाचार भविष्य की टिकाऊ तकनीकी प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
उद्घाटन सत्र के बाद प्रारंभ हुए तकनीकी सत्र में आईआईटी दिल्ली के प्रो. पुलक मोहन पांडेय ने कहा कि 3D (थ्री डी) एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आधुनिक निर्माण तकनीकों में तेजी से उभरती हुई तकनीक है. जिसमें सामग्री को परत-दर-परत जोड़कर जटिल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है. उन्होंने इसके सिद्धांतों, कार्यप्रणाली और औद्योगिक उपयोगों पर प्रकाश डाला.
आईआईटी खड़गपुर की प्रो. ज्योत्सना दत्ता मजूमदार ने कहा कि मैग्नीशियम और उसके मिश्र धातु जैव-इम्प्लांट के लिए अत्यंत संभावनाशील सामग्री हैं. उन्होंने बताया कि लेजर सरफेस इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से इन सामग्रियों की सतह के गुणों में सुधार कर इम्प्लांट की मजबूती, टिकाऊपन और मानव शरीर के साथ अनुकूलता को बेहतर बनाया जा सकता है।
आईआईटी कानपुर के प्रो. शक्ति एस. गुप्ता ने कहा कि क्वाड्रुपेड (चार पैरों वाले) रोबोट के विकास के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है. ऐसे रोबोट के निर्माण में मैकेनिकल डिजाइन, संरचनात्मक विन्यास, सेंसर तकनीक और नियंत्रण प्रणाली का समन्वित उपयोग किया जाता है. क्वाड्रुपेड रोबोट असमान और कठिन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं. जिससे आपदा प्रबंधन, औद्योगिक निरीक्षण और अन्वेषण जैसे कार्यों में इनकी उपयोगिता बढ़ती है.
प्रोफेसर आरके वर्मा एचबीटीयू कानपुर ने बताया कि नैनोमैटेरियल युक्त संरचनात्मक कंपोजिट पदार्थ भविष्य के टिकाऊ इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने बताया कि इन उन्नत सामग्रियों के उपयोग से संरचनाओं की मजबूती, हल्कापन और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार संभव है. सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न संस्थानों के लगभग 50 शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए ऊर्जा, उन्नत सामग्री, सतत विनिर्माण तथा रोबोटिक्स से जुड़े अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए.
यह भी पढ़ें : MMMUT का दसवां दीक्षांत समारोह; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा- भारत को विश्व गुरु बनाने का लें संकल्प
यह भी पढ़ें : गोरखपुर के MMMUT को मिले 20 नए प्रोफेसर, 26 हुए प्रमोट, कुल 110 पदों पर होगी नियुक्ति