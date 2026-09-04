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यूपी स्पोर्ट क्लाइबिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने पर्वतारोही नीतीश सिंह, ओलंपिक एसोसिएशन ने दी मान्यता

गोरखपुर के लाल व अंतरराष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने नाम कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं.

पर्वतारोही नीतीश सिंह
पर्वतारोही नीतीश सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 3:05 PM IST

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गोरखपुर : गोरखपुर के युवा एवं अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह को 'स्पोर्ट क्लाइम्बिंग एसोसिएशन', उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं दीपक कुमार को सचिव और आदित्य रुंगटा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा 2 सितंबर 2026 को जारी प्रमाण-पत्र में, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश को एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त होने की पुष्टि की गई है.

पर्वतारोही नीतीश सिंह की उपलब्धियां.
पर्वतारोही नीतीश सिंह की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)



नीतीश सिंह का पर्वतारोहण केवल चोटियों को फतह करने तक सीमित नहीं रहा है. उन्होंने अपनी अनेक पर्वत यात्राओं के माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान, बाल अधिकार, महिला स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक विषयों को भी प्रमुखता से उठाया है.

पर्वतारोही नीतीश सिंह की उपलब्धियां.
पर्वतारोही नीतीश सिंह की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

नीतीश सिंह के सभी उपलब्धि और अनुभव को देखते हुए अब उन्हें स्पोर्ट क्लाइम्बिंग एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने से प्रदेश में स्पोर्ट क्लाइम्बिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त होने के बाद स्पोर्ट क्लाइम्बिंग को प्रदेश में और अधिक व्यवस्थित एवं व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

नियुक्ति संबंधी जारी पत्र.
नियुक्ति संबंधी जारी पत्र. (Photo Credit : ETV Bharat)





नीतीश सिंह के अध्यक्ष बनने पर खेल जगत, पर्वतारोहण प्रेमियों एवं युवाओं में उत्साह है. लोगों नें उम्मीद की है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा स्पोर्ट क्लाइम्बिंग एवं पर्वतारोहण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे. नीतीश सिंह नें अपने को मिली इस जिम्मेदारी के संबंध में कहा कि जब ऐसी जिम्मेदारियां मिलती हैं तो जवाबदेही भी बढ़ जाती है. वह सिर्फ अब अपने लिए ही नहीं बल्कि, इस खेल को एक बड़े अभियान के रूप में युवाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे.


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