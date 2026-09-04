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यूपी स्पोर्ट क्लाइबिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने पर्वतारोही नीतीश सिंह, ओलंपिक एसोसिएशन ने दी मान्यता

पर्वतारोही नीतीश सिंह ( Photo Credit : ETV Bharat )