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'माउन्ट यूनम' फतह करने निकली गोरखपुर की बेटी दिव्या सिंह, भारत की पहली महिला पर्वतारोही का मिल चुका है खिताब

माउंट यूनम फतह के लिए सोमवार को दिव्या को किया गया फ्लैग ऑफ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : 28 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को साइकिल से फतह करने वाली दिव्या सिंह अब माउंट यूनम (20049 फीट) पर तिरंगा फहराने जा रही हैं. माउंट यूनम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है. दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप (17,560 फीट) पर साइकिल से चढ़ाई की थी. दिव्या ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं. सीएम योगी ने तिरंगा झंडा देकर सम्मानित किया था. सोमवार को दिव्या को एपी गुप्ता इंटर कॉलेज, कस्बा संग्रामपुर, उनवल से फ्लैग ऑफ किया गया है. यह स्कूल उनके गांव क्षेत्र का है. स्कूल प्रबंधन इस अभियान का पूरा खर्च उठा रहा है. फ्लैग ऑफ के दौरान दिव्या ने कहा, मैंने इसी विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है. मेरे लिए यह बहुत गर्व और खुशी का विषय है कि मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण अभियान का फ्लैग ऑफ मेरे अपने विद्यालय से हुआ. 24 मार्च 2026 को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया था फतह. (Photo Credit; ETV Bharat) सीएम योगी के आशीर्वाद से मिली नई ऊर्जा : दिव्या ने बताया, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराने के बाद सीएम योगी से मिली. वह दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार और प्रेरणादायक पलों में से एक रहा. हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जीएम सिंह भी मेरे साथ मौजूद थे. मैंने अपनी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक की साइकिल यात्रा का अनुभव उनके साथ साझा किया. उन्होंने मेरी इस यात्रा को सराहा, मुझे आशीर्वाद प्रदान किया. उनके प्रेरणादायक शब्दों ने मुझे आगे और अधिक मेहनत करने, अपने सपनों को साकार करने के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान किया है.