'माउन्ट यूनम' फतह करने निकली गोरखपुर की बेटी दिव्या सिंह, भारत की पहली महिला पर्वतारोही का मिल चुका है खिताब
माउंट यूनम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है. जिसकी ऊंचाई 20049 फीट है. सोमवार को दिव्या को फ्लैग ऑफ किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 4:31 PM IST
गोरखपुर : 28 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को साइकिल से फतह करने वाली दिव्या सिंह अब माउंट यूनम (20049 फीट) पर तिरंगा फहराने जा रही हैं. माउंट यूनम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है. दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप (17,560 फीट) पर साइकिल से चढ़ाई की थी. दिव्या ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं. सीएम योगी ने तिरंगा झंडा देकर सम्मानित किया था.
सोमवार को दिव्या को एपी गुप्ता इंटर कॉलेज, कस्बा संग्रामपुर, उनवल से फ्लैग ऑफ किया गया है. यह स्कूल उनके गांव क्षेत्र का है. स्कूल प्रबंधन इस अभियान का पूरा खर्च उठा रहा है. फ्लैग ऑफ के दौरान दिव्या ने कहा, मैंने इसी विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है. मेरे लिए यह बहुत गर्व और खुशी का विषय है कि मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण अभियान का फ्लैग ऑफ मेरे अपने विद्यालय से हुआ.
सीएम योगी के आशीर्वाद से मिली नई ऊर्जा : दिव्या ने बताया, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराने के बाद सीएम योगी से मिली. वह दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार और प्रेरणादायक पलों में से एक रहा. हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जीएम सिंह भी मेरे साथ मौजूद थे. मैंने अपनी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक की साइकिल यात्रा का अनुभव उनके साथ साझा किया. उन्होंने मेरी इस यात्रा को सराहा, मुझे आशीर्वाद प्रदान किया. उनके प्रेरणादायक शब्दों ने मुझे आगे और अधिक मेहनत करने, अपने सपनों को साकार करने के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान किया है.
एकेडमिक में बनाना चाहती हूं करियर : गोरखपुर विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस में डबल मास्टर डिग्री हासिल करने वाली दिव्या सिंह एकेडमिक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उनकी मां भी एक शिक्षिका हैं. साइकिलिंग करते हुए पर्वतारोही बनना उनके जुनून का हिस्सा है. दिव्या सिंह ने माइनस 12 डिग्री तापमान में 24 मार्च 2026 को एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया था.
जुनून और जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान : दिव्या कहती हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती. यह सफर अपने माता-पिता, गोरखपुर और देश का नाम रोशन करने के लिए पूरा किया. खजनी तहसील के पिपरौली ब्लॉक के बनौड़ा गांव की रहने वाली दिव्या सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि छोटे गांव से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं.
सातवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान लिया था संकल्प : गांव की मिट्टी में पली-बढ़ी दिव्या ने कक्षा सातवीं की पढ़ाई के दौरान ही एवरेस्ट जैसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प ले लिया था. दिव्या के सपने को हकीकत में बदलने का काम किया उनके कोच उमा सिंह ने. कोच उमा सिंह भी सात बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं. विद्यालय प्रबंधन ने दिव्या सिंह के साहस और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उसके माउंट यूनम अभियान की सफलता की शुभकामनाएं दीं और भविष्य में भी हरसंभव सहयोग का विश्वास दिलाया.
यह भी पढ़ें : सवा लाख की साइकिल, 90% पैदल यात्रा और अटूट संकल्प: गोरखपुर की बेटी का एवरेस्ट पर 'साइकिल' से फतह