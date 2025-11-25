गोरखपुर में डबल मर्डर; मां-बेटी की गला काटकर हत्या, प्राॅपर्टी विवाद के इर्द गिर्द घूम रही शक की सुई
शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात. पड़ोसियों की कुंडली खंगाल रही पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 8:02 AM IST
गोरखपुर : शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात बदमाशों ने मां-बेटी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. घटना रात करीब साढ़े नौ बजे के बाद की है. सनसनीखेज वारदात की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ एसएसपी राजकरन नैय्यर भी पहुंचे और मौका मुआयना किया. पुलिस की प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे प्रापर्टी विवाद का मामला चर्चा में आ रहा है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है.
एसएसपी राजकरन नैय्यर के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका इलाके में विमला (60) अपनी मां शांति देवी (90) के रहती थी. विमला पड़ोसी रामानंद विश्वकर्मा की फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी. विमला ने शादी नहीं की थी. सोमवार सुबह विमला के दुकान न पहुंचने पर रामानंद ने उसे फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा. इसके बाद रामानंद विमला के घर पहुंचा. जहां दरवाजा बंद देख संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी.
एसएसपी के मुताबिक पुलिस टीम के पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया तो विमला और उसकी मां शांति देवी की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाकर संदिग्ध वस्तुओं के सैंपल कलेक्ट किए गए. डॉग स्क्वाड ने भी मौका मुआयना किया. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए. फिलहाल एक संदिग्ध सामने आया है. घटना के बाबत चर्चा है कि हत्या प्रापर्टी विवाद में की गई है. हालांकि कोई साक्ष्य नहीं मिला है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच की जा रही है.
घटनास्थल पर हथौड़ा और दो मोबाइल फोन मिले
पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार के अनुसार घटनास्थल पर हथौड़ा और दो मोबाइल फोन मिले हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रविवार शाम विमला का अपने पड़ोसी से ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था. घटना के बाद से पड़ोसी गायब है. साथ ही उसके मकान के कई फ्लैट में रहने वाले किराएदारों से किराएदारी और फ्लाइट के एग्रीमेंट को लेकर भी विवाद की बात सामने आ रही है. कुछ किराएदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है. जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा.
