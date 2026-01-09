राष्ट्रीय बैंच प्रेस प्रतियोगिता में गोरखपुर MMMUT की छात्रा ने जीता गोल्ड, सेजल गुप्ता ने उठाया 87.5 किलोग्राम वजन
सेजल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं. सफलता पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बधाई दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 7:38 PM IST
गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर से बीटेक में फाइनल ईयर की स्टूडेंट सेजल गुप्ता ने राष्ट्रीय क्लासिक बैंच प्रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है. फरीदाबाद, हरियाणा में 7 से 11 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय क्लासिक बैंच प्रेस प्रतियोगिता में सेजल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग की जूनियर महिला कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87.5 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया.
सेजल गुप्ता इससे पूर्व भी कई राष्ट्रीय स्तर की पावरलिफ्टिंग एवं बैंच प्रेस प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. सेजल ने कई पदक जीतकर विश्वविद्यालय एवं प्रदेश का मान बढ़ाया है. सेजल की सफलता पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा, सेजल की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय को गर्व है. वे विश्वविद्यालय के खेलकूद एवं शैक्षणिक मानकों को ऊंचाई प्रदान कर रही हैं.
छात्र क्रियाकलाप परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके. पाण्डेय ने भी सेजल को बधाई दी. उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय खेलों को बढ़ावा देने के लिए सदैव तत्पर है. ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा.
राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोरखपुर का नाम रोशन करने वाली सेजल गुप्ता (22) मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं. वजन 80 किलो होने के बाद जिम ज्वाइन किया. वजन कम करने के प्रयास में पावरलिफ्टिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गईं. कद में छोटी, हौसले में बड़ी और सफलता से सेजल का उत्साह बढ़ता गया.
सेजल कहती हैं करियर को संवारते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, क्योंकि पावरलिफ्टिंग गेम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है. सेजल ने 2024 में गोवा के वास्कोडिगामा शहर में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती थी. वहां 77.500 किलो ग्राम भार उठाया था. 2025 में कोल्हापुर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में बैंच प्रेस में गोल्ड मेडल जीता था. ओवरऑल रैंकिंग छठवीं थी.
