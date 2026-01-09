ETV Bharat / state

राष्ट्रीय बैंच प्रेस प्रतियोगिता में गोरखपुर MMMUT की छात्रा ने जीता गोल्ड, सेजल गुप्ता ने उठाया 87.5 किलोग्राम वजन

राष्ट्रीय बैंच प्रेस प्रतियोगिता में सेजल ने जीता गोल्ड. ( Photo Credit; Provided By Family )