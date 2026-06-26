ETV Bharat / state

घावों के लिए वरदान; MMMUT के प्रोफेसर के शोध 'बायोडिग्रेडेबल बायोमैटेरियल' को मिला पेटेंट

गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार गुप्ता को एक नवीन वुंड-हीलिंग (घावों के उपचार हेतु) बायोडिग्रेडेबल बायोमैटेरियल के लिए भारत सरकार का पेटेंट प्राप्त हुआ है." ग्रीन सिंथेसाइज्ड सिल्वर नैनोपार्टिकल्स इमोबिलाइज्ड पॉली एंड नैनो सेलुलोज बेस्ड बायोकंपोजिट्स फॉर वुंड हीलिंग" शीर्षक से यह पेटेंट 16 जून, 2026 को प्रदान किया गया.

शोध कार्य डॉ. मनोज के साथ निधि मिश्रा, शगुन वर्श्नेय, अमरध्वज, अमित प्रभाकर की टीम ने किया है. इस शोध कार्य की शुरुआत वर्ष 2023 में डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), प्रयागराज में कार्यकाल के दौरान हुई थी. वह वर्तमान में एमएमएमयूटी, गोरखपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हैं.





डॉ. मनोज ने बताया है कि यह तकनीक मरीजों के घाव भरने में आने वाली एक महत्वपूर्ण चुनौती "माइक्रोबियल इंफेक्शन की रोकथाम" पर केंद्रित है. जिसमें ऐसे संक्रमण जो घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. शोधकर्ताओं ने ग्रीन सिंथेसाइज्ड सिल्वर नैनोपार्टिकल्स और नैनोसेलुलोज को पॉली (ε-कैप्रोलैक्टोन) मैट्रिक्स में सम्मिलित कर एक बायोडिग्रेडेबल बायोकॉम्पोजिट विकसित किया है. प्रयोगशाला अध्ययनों में पाया गया कि यह सामग्री बेहतर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ-साथ स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus), ईशेरिशिया कोलाई (Escherichia coli) और कैंडिडा एल्बिकन्स (Candida albicans) जैसे संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीफंगल गतिविधि प्रदर्शित करती है.





यह बायोकॉम्पोजिट घाव भरने के लिए एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ संक्रमण की संभावना को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. इसकी बायोडिग्रेडेबल प्रकृति पारंपरिक ड्रेसिंग से उत्पन्न होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को कम करने में भी सहायक हो सकती है.